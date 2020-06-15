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В Калининграде приостановил работу завод, где выявили очаг коронавируса
2020-06-15T17:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
роскосмос
калининградская область
калининград
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, роскосмос, калининградская область, калининград

В Калининграде приостановил работу завод, где выявили очаг коронавируса

17:12 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Калининград
Вид на Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЛИНИНГРАД, 15 июн - РИА Новости. Завод "Факел" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в Калининграде, на котором был выявлен очаг заболевания коронавирусом, приостановил работу, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"Завод закрыт. Такие (дезинфекционные) процедуры проводятся с наложением карантинных мер", - сказали в оперштабе.
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Сообщалось, что на прошлой неделе на заводе был выявлен очаг COVID-19, заболели 29 сотрудников. В понедельник оперштаб со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора сообщил, что коронавирус выявлен уже у 82 сотрудников из четырех цехов. Почти у 90% заболевание протекает на фоне клинических симптомов ОРВИ и пневмонии.
Всего на 15 июня на COVID-19 в Калининградской области обследованы 70,8 тысячи человек, из них выявлены 2112 случаев заражения, 986 человек выздоровели (двое за последние сутки), умерли 34. Под медицинским наблюдением находятся 4863 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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