В Калининграде приостановил работу завод, где выявили очаг коронавируса

Сообщалось, что на прошлой неделе на заводе был выявлен очаг COVID-19, заболели 29 сотрудников. В понедельник оперштаб со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора сообщил, что коронавирус выявлен уже у 82 сотрудников из четырех цехов. Почти у 90% заболевание протекает на фоне клинических симптомов ОРВИ и пневмонии.