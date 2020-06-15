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Онлайн-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля
2020-06-15T15:44
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

15:44 15.06.2020
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18 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Российской Федерации Абдельхафиза НОФАЛЯ.
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1 июля Израиль, по заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, намерен аннексировать части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века", предложенной президентом США Дональдом Трампом. Какова позиция Палестины по данному вопросу? Как будет развиваться ситуация вокруг этих событий в регионе? На основе каких механизмов возможна работа по урегулированию палестино-израильского конфликта? Как ведется взаимодействие с Российской Федерацией в этой сфере?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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