Онлайн-конференция посла Палестины в РФ Абдельхафиза Нофаля

1 июля Израиль, по заявлению премьер-министра Биньямина Нетаньяху, намерен аннексировать части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века", предложенной президентом США Дональдом Трампом. Какова позиция Палестины по данному вопросу? Как будет развиваться ситуация вокруг этих событий в регионе? На основе каких механизмов возможна работа по урегулированию палестино-израильского конфликта? Как ведется взаимодействие с Российской Федерацией в этой сфере?