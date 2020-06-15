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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572953185.html
В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине
2020-06-15T15:37
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
воз
пекин
в мире
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз, пекин, в мире

В ВОЗ рассказали, как COVID-19 мог попасть на рынок в Пекине

15:37 15.06.2020
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
Оптовый рынок "Синьфади" в Пекине
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выявленный на пекинском рынке "Синьфади" коронавирус мог попасть туда от человека, но в настоящий момент ожидаются результаты исследования его происхождения от китайских ученых, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Там идет очень близкое сотрудничество между китайскими властями и Всемирной организацией здравоохранения. Мы ждем от них результатов ... Что касается этих обнаруженных вирусов, (то) мы еще не знаем, но возможно, он тоже пришел от человека, потому что это вирус, который находится в трансмиссии. Но мы ждем результатов китайских ученых, которые поделятся, что это за вирус: это тот самый, который находился в обществе, или снова откуда-то попал. Тяжело сейчас сказать", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до II.
При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 – с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19ВОЗПекинВ мире
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