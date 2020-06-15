ПСБ запускает конкурс для бизнесменов с призовым фондом в 15 млн рублей

Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России, для этого необходимо подать заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля. Оценка конкурсантов будет происходить на основе заполненных анкет, в которых необходимо обозначить основные параметры деятельности компании, описать ее работу в период пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась. Баллы, выставленные в ходе оценки, будут суммироваться при подведении итогов конкурса. Победители получат гранты в размере до 250 тысяч рублей на восстановление бизнеса.