https://ria.ru/20200615/1572952989.html
ПСБ запускает конкурс для бизнесменов с призовым фондом в 15 млн рублей
2020-06-15T15:33
2020-06-15T15:33
банк псб
новости компаний - экономика
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банк псб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости
. Банк ПСБ
начал в понедельник прием заявок на участие во всероссийском конкурсе в поддержку малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса; общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России, для этого необходимо подать заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля. Оценка конкурсантов будет происходить на основе заполненных анкет, в которых необходимо обозначить основные параметры деятельности компании, описать ее работу в период пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась. Баллы, выставленные в ходе оценки, будут суммироваться при подведении итогов конкурса. Победители получат гранты в размере до 250 тысяч рублей на восстановление бизнеса.
"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться", – привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента ПСБ Александра Чернощекина.