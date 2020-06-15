Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200615/1572952989.html
ПСБ запускает конкурс для бизнесменов с призовым фондом в 15 млн рублей
2020-06-15T15:33
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a44eabbafa02c9723cb737439f4c1fe8.jpg
https://ria.ru/20200615/1572931292.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952989.html?chat_room_id=1572952989
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_a44eabbafa02c9723cb737439f4c1fe8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_fb9423b318bbf3e89251bc7b008e58d9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/37/1511023787_512:0:2559:2047_1400x0_80_0_0_0dcaf3dc70c0ca2b0f23a3364bb563a3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запускает конкурс для бизнесменов с призовым фондом в 15 млн рублей

15:33 15.06.2020
43
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банк ПСБ начал в понедельник прием заявок на участие во всероссийском конкурсе в поддержку малого бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса; общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России, для этого необходимо подать заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля. Оценка конкурсантов будет происходить на основе заполненных анкет, в которых необходимо обозначить основные параметры деятельности компании, описать ее работу в период пандемии и проблемы, с которыми она столкнулась. Баллы, выставленные в ходе оценки, будут суммироваться при подведении итогов конкурса. Победители получат гранты в размере до 250 тысяч рублей на восстановление бизнеса.
"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться", – привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента ПСБ Александра Чернощекина.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Вчера, 10:37
ПСБ и ВШЭ провели обучение военнослужащих основам бизнеса
000000
Обсудить 0
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг планирует поддержать станкостроение
Здание конгресс-центра особой экономической зоны (ОЭЗ) Дубна
Подмосковная ОЭЗ "Дубна" завершила расширение территории
Трудовая книжка
В России число безработных за два месяца выросло на 1,05 миллиона человек
Руки в наручниках
Хабаровскую многодетную мать осудили за избиение сотрудницы полиции
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам
Путин заявил о минимизации последствий пандемии
Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Минтруд отметил замедление роста численности регистрируемых безработными
Нашивки сотрудников МЧС России
Мотоциклетные группы МЧС несут дежурство в 31 регионе
Надия Черкасова
Надия Черкасова: банки оперативно включились в программы помощи МСП
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Одноклассница описала подростка, планировавшего нападение в Волгограде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородские инновационные проекты получат федеральные гранты
Производство пробирок
Резидент ОЭЗ "Дубна" станет крупнейшим производителем пробирок в России
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: надо решить, какие меры по поддержке экономики следует продлить
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин попросил донастроить меры по поддержке россиян
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин попросил ОНФ отслеживать эффективность мер поддержки экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
08:01Банки отмечают резкий рост спроса граждан на инвестиционные монеты
07:57Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
07:55Банки рассказали о возможных шагах из-за ограничения тарифов эквайринга
07:53Ученые создали программу для поиска родственных связей между животными
07:51Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона в стране
07:49В Италии СМИ оценило письмо о финансировании Движения 5 звезд Венесуэлой
07:49В Магадане не обнаружили утечку нефтепродуктов в Охотском море
07:44В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4
07:43В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
07:42В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявили два новых случая COVID-19
07:41В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
07:39В Новосибирской области выявили 103 случая COVID-19
07:38В Пекине продезинфицировали более 33 тысяч предприятий общепита
07:37В Иркутске из-за COVID-19 отменили мероприятия в честь 75-летия Победы
07:35В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 202 пациента с COVID-19
07:31Московские вузы начнут тестировать инновационные технологии
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
Лента новостейМолния