Египет может обратиться в СБ ООН из-за конфликта по эфиопской плотине

В понедельник глава МИД Египта Самех Шукри провел с помощью видеоконференции круглый стол "Египетская дипломатия: реакция на современные вызовы", в ходе которого обсудил ряд тем, в том числе кризисы в Ливии, Сирии и Йемене, говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-секретаря МИД Ахмеда Хафеза.
"Министр заявил, что Египет в течение нескольких лет придерживается переговорного курса и искренне желает достичь справедливого соглашения по этому кризису с тем, чтобы оно было выгодно трем странам, однако последняя ситуация по переговорам не внушает надежды на положительные результаты, так как Эфиопия продолжает упорствовать. Таким образом, Египет будет вынужден искать другие варианты, например обратиться в СБ ООН, чтобы тот... повлиял на мировую безопасность, воспрепятствовав односторонним шагам Эфиопии, негативно сказывающимся на правах Египта на воду", - говорится в заявлении Хафеза.
Также министр в ходе круглого стола затронул тему палестино-израильского конфликта, подчеркнув важность противостояния односторонним шагам Израиля, таким как аннексия Иорданской долины.
Египет, Эфиопия и Судан на прошлой неделе возобновили переговоры по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение". Первые с февраля переговоры между тремя министрами водных ресурсов проходят в режиме видеоконференции. В субботу официальный представитель министерства водных ресурсов Египта заявил о том, что предложенный Эфиопией на переговорах проект соглашения по ГЭС "Возрождение" фактически лишает находящиеся ниже по течению Нила Судан и Египет "прав на воду, предоставляя Эфиопии право единолично пользоваться ресурсами реки".
Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине - это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.