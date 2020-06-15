Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии

"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ. <...> Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. <...> Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", — добавил Путин.