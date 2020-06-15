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Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии
2020-06-15T17:30
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коронавирус в россии
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владимир путин
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Задачи власти обеспечить работу системы здравохранения, а не делать красивую статистику. Уже 3 часа сижу в очереди к участковому терапевту в славном городе С—Петербург. Думаю еще час буду сидеть. Вот такая оптимизация системы здравоохранения.
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Путин заявил о минимизации последствий пандемии
Путин проводит совещание по экономике и социальной сфере. России в борьбе с пандемией в целом удалось действовать на опережение
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии

15:28 15.06.2020 (обновлено: 17:30 15.06.2020)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Перед российскими властями во время эпидемии COVID-19 стояли две задачи — обеспечить безопасность граждан и сработать на опережение, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия", — отметил президент.
По словам главы государства, важно не столько четко исполнять поручения по поддержке экономики и соблюдать все сроки, сколько получить их результат — эффективность и своевременность помощи предприятиям и населению.
"Все пакеты мер принимались обоснованно, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно", — сказал Путин, добавив, что подобный подход исключал "любой популизм" и учитывал конкретные жизненные ситуации, в которых оказались люди.
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8 июня, 13:48Распространение нового коронавируса
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Он также подчеркнул, что хотя количество безработных в России и увеличилось, однако рост этого показателя сегодня составляет около 6%, притом что во многих других странах он вырос до до 11-16%.

"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ. <...> Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. <...> Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", — добавил Путин.

Реализация мер поддержки, отметил президент, идет ритмично и должна дальше оставаться под постоянным контролем глав регионов и федеральных чиновников. Он напомнил, что впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда и ритма жизни в целом, при этом надо не просто все восстановить, но и обеспечить динамику развития.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Сказочник обнуленный!
15 июня, 15:34
Artur Tsarev
3760445
Задачи власти обеспечить работу системы здравохранения, а не делать красивую статистику. Уже 3 часа сижу в очереди к участковому терапевту в славном городе С—Петербург. Думаю еще час буду сидеть. Вот такая оптимизация системы здравоохранения.
15 июня, 16:58
Andrey Bolshakov
2920510
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