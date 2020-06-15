https://ria.ru/20200615/1572952700.html
Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии
2020-06-15T15:28
2020-06-15T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572956725_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_26a9b0555bdd830bbf801d3ec910c539.jpg
https://ria.ru/20200608/1572627308.html
Artur Tsarev
Сказочник обнуленный!
56
Andrey Bolshakov
Задачи власти обеспечить работу системы здравохранения, а не делать красивую статистику. Уже 3 часа сижу в очереди к участковому терапевту в славном городе С—Петербург. Думаю еще час буду сидеть. Вот такая оптимизация системы здравоохранения.
37
10
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572952700.html?chat_room_id=1572952700
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Путин заявил о минимизации последствий пандемии
Путин проводит совещание по экономике и социальной сфере. России в борьбе с пандемией в целом удалось действовать на опережение
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572956725_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_26a9b0555bdd830bbf801d3ec910c539.jpg
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=39371362&type=mp4
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=39371362&type=mp4
2020-06-15T15:28
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572956725_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_26a9b0555bdd830bbf801d3ec910c539.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572956725_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_5a676a6042842837ebd2c477b6b1a3c1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572956725_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_db3e81c7ebeff21e9fe3436a1deb1cd3.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Перед российскими властями во время эпидемии COVID-19
стояли две задачи — обеспечить безопасность граждан и сработать на опережение, заявил Владимир Путин
на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия", — отметил президент.
По словам главы государства, важно не столько четко исполнять поручения по поддержке экономики и соблюдать все сроки, сколько получить их результат — эффективность и своевременность помощи предприятиям и населению.
"Все пакеты мер принимались обоснованно, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно", — сказал Путин, добавив, что подобный подход исключал "любой популизм" и учитывал конкретные жизненные ситуации, в которых оказались люди.
Он также подчеркнул, что хотя количество безработных в России и увеличилось, однако рост этого показателя сегодня составляет около 6%, притом что во многих других странах он вырос до до 11-16%.
"Период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекает. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ. <...> Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. <...> Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", — добавил Путин.
Реализация мер поддержки, отметил президент, идет ритмично и должна дальше оставаться под постоянным контролем глав регионов и федеральных чиновников. Он напомнил, что впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда и ритма жизни в целом, при этом надо не просто все восстановить, но и обеспечить динамику развития.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.