Мантуров попросил глав корпораций скорректировать закупочную политику

"Правительство сейчас делает особый акцент на регуляторное стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию..., используя при этом и ограничения на импортную продукцию. Мы направили на прошлой неделе законопроект о квотировании закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. Хочу попросить руководителей корпораций скорректировать свою закупочную политику. Защитные механизмы будут эффективны только при соответствии отечественной продукции иностранным аналогам", - отметил Мантуров в ходе совещания.