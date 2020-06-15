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Мантуров попросил глав корпораций скорректировать закупочную политику
2020-06-15T15:18
евразийский экономический союз
михаил мишустин
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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евразийский экономический союз, михаил мишустин, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров попросил глав корпораций скорректировать закупочную политику

15:18 15.06.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания по развитию станкоинструментальной промышленности попросил руководителей корпораций скорректировать свою закупочную политику.
Он напомнил, что правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму поправки в законы "О контрактной системе" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского производства.
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"Правительство сейчас делает особый акцент на регуляторное стимулирование спроса на российскую промышленную продукцию..., используя при этом и ограничения на импортную продукцию. Мы направили на прошлой неделе законопроект о квотировании закупок в рамках 44-го и 223-го федеральных законов. Хочу попросить руководителей корпораций скорректировать свою закупочную политику. Защитные механизмы будут эффективны только при соответствии отечественной продукции иностранным аналогам", - отметил Мантуров в ходе совещания.
"Мы должны соблюдать разумную политику, при которой, когда будет качественный российский продукт, тогда будут соответствующие ограничения и запреты", - добавил министр.
Как сообщали ранее РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, поправки, предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского производства, будут распространены не на всю продукцию, а только на конкурентоспособную по характеристикам.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее отмечал необходимость менять практику госзакупок у иностранных поставщиков, приоритет, по его словам, должен быть у российских производителей.
Согласно внесенным в Госдуму законопроектам, кабмин будет определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в ЕАЭС. Аналогичное право правительству предоставляется и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц. При этом перечни таких товаров (работ, услуг) также утвердит кабмин.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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