Торгпред оценил сотрудничество Индии со странами ЕАЭС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Индии необходимо модернизировать договорно-правовую базу для роста сотрудничества со странами ЕАЭС , заявил российским журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.

"Можно рассказать, что необходимо делать для наращивания сотрудничества. Отмечается разрыв между высоким уровнем политического диалога и нашими успехами в торгово-экономической области. В декларации о стратегическом партнерстве, двадцатилетние которой мы отмечаем в этом году, было записано, что стороны будут предпринимать усилия по снятию нетарифных барьеров или их максимальной минимизации. Но трудности в этой области остаются, существуют и антидемпинговые процедуры, запретительные процедуры. В основном с индийской стороны. Они сильнее защищают свой рынок. Поэтому сейчас одно из важных направлений – модернизация договорно-правовой базы", - отметил он.

По словам торгпреда, сейчас на повестке дня стоит соглашение о зоне свободной торговли, но уже не между Российской Федерацией и Индией, а между Индией и Евразийским экономическим союзом.

"Потому что у нас (ЕАЭС) есть таможенные соглашения, и мы выступаем как единое целое. Наша цель – мы хотим выровнять условия доступа российской продукции на рынок Индии с условиями доступа индийской продукции на наши рынки. Работать нужно над реализацией долгосрочных программ сотрудничества в области науки, техники и инноваций. Сейчас рассматривается принятие комплексной долгосрочной программы на 2020-30 годы", - отметил он.

По его словам, в частности, рассматриваются новые перспективные направления в нефтегазовой сфере в рамках программы между министерством энергетики России и министерством нефти и природного газа Республики Индия по расширению сотрудничества в этой сфере. Также речь идет о создании конкурентных инструментов финансовой поддержки.

"Это расширение системы взаимных расчетов в национальных валютах. Повышение осведомленности участников торговли о финансовых условиях, оказываемых филиалами российских банков, прежде всего речь идет о Сбербанке ВТБ в Индии, а также о мерах финансовой поддержки со стороны Российского экспортного центра . В рамках БРИКС мы также разговаривали с нашими партнерами о наращивании расчетов в национальных валютах. Здесь важно понимать, что для того, чтобы к этому переходить, нужно, чтобы у нас был более-менее сбалансированный торговый оборот. Чтобы на начальных этапах перехода к расчетам в национальных валютах объемы экспорта и импорта примерно были равны", - добавил Рыбас.

Он отметил, что торгпредство продолжит работу по развитию контактов между деловыми кругами двух стран.