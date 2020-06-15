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Торгпред оценил сотрудничество Индии со странами ЕАЭС
2020-06-15T15:13
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евразийский экономический союз
сбербанк россии
втб
индия
экономика
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россия, евразийский экономический союз, сбербанк россии, втб, индия, экономика

Торгпред оценил сотрудничество Индии со странами ЕАЭС

15:13 15.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн – РИА Новости. Индии необходимо модернизировать договорно-правовую базу для роста сотрудничества со странами ЕАЭС, заявил российским журналистам торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас.
"Можно рассказать, что необходимо делать для наращивания сотрудничества. Отмечается разрыв между высоким уровнем политического диалога и нашими успехами в торгово-экономической области. В декларации о стратегическом партнерстве, двадцатилетние которой мы отмечаем в этом году, было записано, что стороны будут предпринимать усилия по снятию нетарифных барьеров или их максимальной минимизации. Но трудности в этой области остаются, существуют и антидемпинговые процедуры, запретительные процедуры. В основном с индийской стороны. Они сильнее защищают свой рынок. Поэтому сейчас одно из важных направлений – модернизация договорно-правовой базы", - отметил он.
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По словам торгпреда, сейчас на повестке дня стоит соглашение о зоне свободной торговли, но уже не между Российской Федерацией и Индией, а между Индией и Евразийским экономическим союзом.
"Потому что у нас (ЕАЭС) есть таможенные соглашения, и мы выступаем как единое целое. Наша цель – мы хотим выровнять условия доступа российской продукции на рынок Индии с условиями доступа индийской продукции на наши рынки. Работать нужно над реализацией долгосрочных программ сотрудничества в области науки, техники и инноваций. Сейчас рассматривается принятие комплексной долгосрочной программы на 2020-30 годы", - отметил он.
По его словам, в частности, рассматриваются новые перспективные направления в нефтегазовой сфере в рамках программы между министерством энергетики России и министерством нефти и природного газа Республики Индия по расширению сотрудничества в этой сфере. Также речь идет о создании конкурентных инструментов финансовой поддержки.
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"Это расширение системы взаимных расчетов в национальных валютах. Повышение осведомленности участников торговли о финансовых условиях, оказываемых филиалами российских банков, прежде всего речь идет о Сбербанке и ВТБ в Индии, а также о мерах финансовой поддержки со стороны Российского экспортного центра. В рамках БРИКС мы также разговаривали с нашими партнерами о наращивании расчетов в национальных валютах. Здесь важно понимать, что для того, чтобы к этому переходить, нужно, чтобы у нас был более-менее сбалансированный торговый оборот. Чтобы на начальных этапах перехода к расчетам в национальных валютах объемы экспорта и импорта примерно были равны", - добавил Рыбас.
Он отметил, что торгпредство продолжит работу по развитию контактов между деловыми кругами двух стран.
"Для этого будем повышать осведомленность деловых кругов как о нашем бизнесе в Индии, так и об индийском бизнесе в России. Мы готовим к выпуску новую редакцию путеводителя по Индии, сжатую версию путеводителя мы уже разметсили на странице Торгового представительства в Индии на нашей странице в Facebook. А к осени мы планируем впервые выпустить на английском языке путеводитель для индийских бизнесменов по экономике Российской Федерации", - добавил торгпред.
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РоссияЕвразийский экономический союзСбербанк РоссииВТБИндияЭкономика
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