Более 720 тысяч россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"

Число заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения с помощью "мобильного избирателя", поступивших в ЦИК на утро 15 июня, составило 720 495.

Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.