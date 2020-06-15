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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200615/1572951377.html
Более 720 тысяч россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"
2020-06-15T15:14
россия
цик рф
голосование по поправкам в конституцию
общество
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россия, цик рф, общество

Более 720 тысяч россиян хотят проголосовать через "мобильный избиратель"

15:14 15.06.2020
104
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 720 тысяч россиян подали заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ через "мобильный избиратель", следует из информации, размещенной на сайте ЦИК.
Число заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения с помощью "мобильного избирателя", поступивших в ЦИК на утро 15 июня, составило 720 495.
Большинство заявлений пришло через портал госуслуг – 562 572. Через территориальные избирательные комиссии подали заявления 106 684 граждан, через МФЦ - 51 239 человек.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 02:58Голосование по поправкам в Конституцию
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Участник голосования, подавший заявление о голосовании по месту нахождения, исключается из списка участников голосования по месту жительства. Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии или в электронном виде через портал ЕПГУ (госуслуги) с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЦИК РФОбщество
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