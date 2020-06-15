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Ракету "Протон" для запуска "Экспрессов" доставили на Байконур
2020-06-15T14:48
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Ракету "Протон" для запуска "Экспрессов" доставили на Байконур

14:48 15.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03
Ракета-носитель Протон-М с разгонным блоком ДМ-03
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" для июльского запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103", на которой устранили брак, доставлена на космодром Байконур, сообщил "Роскосмос".
"Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска российских космических аппаратов "Экспресс", доставлена из ракетно-космического завода Центра Хруничева на космодром Байконур", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Отмечается, что вместе с ракетой доставлен разгонный блок "Бриз-М" для этого же запуска.
В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на космодроме Байконур. По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
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В апреле источник в ракетно-космический отрасли сообщил РИА Новости, что "Протон" возвращают в Москву для ремонта. Позже генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области, а запуск "Экспрессов" отложен на июль.
В мае другой источник РИА Новости в отрасли рассказал, что старт намечается 30 июля.
Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103", изготовленные компанией "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" в интересах предприятия "Космическая связь", будут работать на геостационарной орбите (круговой орбите высотой 35 тысяч 786 километров) в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Они предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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Алексей ВарочкоБриз-МПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосСНГДмитрий РогозинМоскваЧелябинская область
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