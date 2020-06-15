В Саратове роддом закрыли на карантин из-за COVID-19 у роженицы

"В родильном доме восьмой городской клинической больницы введены ограничительные мероприятия, связанные с тем, что у одной из пациенток, у которой принимали роды, был выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим в целях ограничения возможного распространения инфекции было принято решение - на прием родильный дом закрыт", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.