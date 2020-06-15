https://ria.ru/20200615/1572947204.html
В Саратове роддом закрыли на карантин из-за COVID-19 у роженицы
2020-06-15T14:06
2020-06-15T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
саратовская область
саратов
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, саратовская область, саратов
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Ограничительные меры ввели в роддоме восьмой горбольницы Саратова
из-за выявления коронавируса у одной из рожениц, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
"В родильном доме восьмой городской клинической больницы введены ограничительные мероприятия, связанные с тем, что у одной из пациенток, у которой принимали роды, был выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим в целях ограничения возможного распространения инфекции было принято решение - на прием родильный дом закрыт", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что с учетом разобщения медицинская помощь тем, кто остается в роддоме, продолжает оказываться в полном объеме. "Определяется круг контактных лиц, все будут протестированы на новую коронавирусную инфекцию", - уточнил он.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.