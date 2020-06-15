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Распространение нового коронавируса
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В Латвии не выявили ни одного нового случая коронавируса
2020-06-15T14:03
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии не выявили ни одного нового случая коронавируса

14:03 15.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 15 июн – РИА Новости. Новых случаев инфицирования коронавирусом не было зафиксировано за выходные в Латвии, сказано в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"Два дня подряд в Латвии не регистрировало ни одного нового случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии в Латвии проведено 128145 тестов, коронавирус выявлен у 1097 человек. По состоянию на 13 июня выздоровели 845 человек. Умерли 28 человек с коронавирусом.
В больницах лечатся семь пациентов, у шести - заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.ъ
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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