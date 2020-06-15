В Латвии не выявили ни одного нового случая коронавируса

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 15 июн – РИА Новости. Новых случаев инфицирования Новых случаев инфицирования коронавирусом не было зафиксировано за выходные в Латвии , сказано в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"Два дня подряд в Латвии не регистрировало ни одного нового случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Латвии проведено 128145 тестов, коронавирус выявлен у 1097 человек. По состоянию на 13 июня выздоровели 845 человек. Умерли 28 человек с коронавирусом.

В больницах лечатся семь пациентов, у шести - заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.ъ