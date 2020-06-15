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В Саратовской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
2020-06-15T13:56
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В Саратовской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

13:56 15.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество медицинских работников в Саратовской области, получивших единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе, превысило 30 человек, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 4734 случая заражения коронавирусом, умерли 38 пациентов, выздоровел 2071. По данным минздрава региона на 11 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области составляло 612, из них 19 получили страховые выплаты на общую сумму 1,307 миллиона рублей.
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"На сегодняшний день подтвержденных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией у медицинских работников - 615. Выплаты получили 33 специалиста, общая сумма 2,27 миллиона рублей", - сказал Шувалов в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что еще на 84 медработников документы для решения вопроса о страховых выплатах переданы в Фонд социального страхования.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
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Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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