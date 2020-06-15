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В Госдуму внесли законопроект о реестре требований к качеству лекарств
2020-06-15T13:43
здоровье - общество
госдума рф
единая россия
общество
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здоровье - общество, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуму внесли законопроект о реестре требований к качеству лекарств

13:43 15.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается создать реестр фармакопейных стандартных образцов лекарственных препаратов, предполагающий требования к качеству лекарств, следует из базы данных ГД.
Законопроектом предусматривается уточнение понятия фармакопейного стандартного образца, а также создание и ведение реестра фармакопейных стандартных образцов. Предлагается внести в положение о полномочиях федеральных органов исполнительной власти "утверждение общих фармакопейных статей, фармакопейных статей, издание государственной фармакопеи, создание и ведение реестра фармакопейных стандартных образцов".
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Также законопроектом устанавливается, что при подаче и рассмотрении заявления о государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения возможно предоставлять сведения о фармакопейных стандартных образцах иностранных государств в случае их отсутствия в государственной фармакопее.
"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на развитие метрологического обеспечения фармацевтической отрасли в области разработки, испытания и внедрения фармакопейных стандартных образцов отечественного производства, в том числе, на основе оригинальных субстанций", - говорится в пояснительной записке.
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Фармакопейная статья определяет основные требования и положения, предъявляемые к стандартным образцам, которые могут применяться для оценки качества лекарств.
Законопроект определяет, что фармакопейный стандартный образец является образцом вещества с установленными по результатам испытаний значениями, характеризующими его состав или свойства для подтверждения соответствия лекарственных средств требованиям.
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