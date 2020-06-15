Онлайн-конференция о развитии АПК России

Как проходит посевная кампания в условиях выхода из пандемии? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Каковы планы по совершенствованию механизмов кредитования? Какие законопроекты позволят защитить отечественных сельхозпроизводителей и будут стимулировать развитие агропромышленного комплекса?