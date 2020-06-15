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Онлайн-конференция о подготовке к голосованию по Конституции
2020-06-15T13:16
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РИА Новости
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция о подготовке к голосованию по Конституции

13:16 15.06.2020
19
16 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию".
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Участники:
- секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия МИХЕЕВА;
- председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Лиги безопасного интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- директор РОЦИТ Сергей ГРЕБЕННИКОВ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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