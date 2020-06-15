Онлайн-конференция о подготовке к голосованию по Конституции

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Участники:
- секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия МИХЕЕВА;
- председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Лиги безопасного интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- директор РОЦИТ Сергей ГРЕБЕННИКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- секретарь Общественной палаты Российской Федерации Лидия МИХЕЕВА;
- председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации, Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр МАЛЬКЕВИЧ;
- директор Лиги безопасного интернета Екатерина МИЗУЛИНА;
- директор РОЦИТ Сергей ГРЕБЕННИКОВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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