Онлайн-конференция о подготовке к голосованию по Конституции

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16 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в Конституцию".