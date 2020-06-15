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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572942961.html
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 113
2020-06-15T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 113

13:09 15.06.2020 (обновлено: 13:13 15.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран второй день подряд фиксирует смерть более 100 пациентов с коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.
По его данным, за прошедшие 24 часа скончались 113 человек, выявлено 2449 новых случаев заражения.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 189 876, скончались 8950 человек, выздоровели на данный момент 150 590.
Накануне впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня был зафиксирован значительный рост числа заразившихся.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти будут вынуждены вновь ввести ограничения при несоблюдении населением мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса в стране. Прежде Роухани указывал, что Иран не может себе позволить остановить экономическую деятельность из-за коронавируса, населению необходимо привыкать жить в условиях COVID-19, поскольку представления о том, когда пандемия закончится, нет.
В Иране в последние полтора месяца наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов и даже обновлен антирекорд по новым случаям за сутки. В последнюю неделю фиксировался относительный спад распространения вируса.
Рост числа случаев наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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