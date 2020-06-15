В Омске будут судить жителя Москвы за мошенничество на авиатренажерах

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Москвы о хищении более 333 миллионов рублей бюджетных денег, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в мошенничестве и неправомерных действиях при банкротстве.

По версии следствия, гендиректор, а впоследствии генеральный конструктор коммерческой организации, зарегистрированной в Москве, с 2012 по 2016 год заключил четыре госконтракта на поставку тренажеров самолетов АТR, Cessna, вертолета Bell для Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева и его филиала – Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. Ляпидевского А.В. Общая сумма контрактов превысила 590 миллионов рублей.

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемый не намеревался исполнять их надлежащим образом. Часть тренажеров не соответствовала техническому заданию и требуемым стандартам, другая - не была поставлена государственному заказчику, а перечисленные авансовые платежи на сумму более 100 миллионов рублей похищены. Совокупный ущерб, причиненный государству действиями обвиняемого, составил свыше 333 миллиона рублей.

Кроме того, после получения денег по одному из контрактов обвиняемый скрыл от налоговой службы более 170 миллионов рублей, несмотря на наличие признаков банкротства юридического лица и задолженности по обязательным налоговым платежам. Обвиняемый предоставил в Арбитражный суд Москвы фиктивный договора цессии с фирмой-однодневкой, что повлекло последующее перечисление денежных средств указанному юридическому лицу и причинение крупного ущерба государству.