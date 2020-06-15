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В ГД выступили против сокращения финансирования клиник, проводящих аборты
2020-06-15T11:52
борис менделевич
анна кузнецова
общество
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борис менделевич, анна кузнецова, общество

В ГД выступили против сокращения финансирования клиник, проводящих аборты

11:52 15.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предложение сократить финансирование клиник, проводящих аборты, может дать рост криминальных операций и подбросы младенцев, нужно развивать социальную поддержку женщин, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. В Московском патриархате поддержали ее предложение.
"Надо понимать, что это проблема социально-экономическая, и ее не решить ограничением финансирования абортов или другими запретительными мерами. Лично я считаю, что женщина сама должна решать, сохранять беременность или нет. Иначе мы можем получить рост криминальных абортов, очередные подбросы детей в мусорные контейнеры, и тогда возникает вопрос - а кто потом будет отвечать за жизнь и здоровье этих детей и этих женщин", - сказал Менделевич РИА Новости.
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Еще один вопрос, который возникает в этой связи - беременность после сексуальных насилий или ситуации, при которых по медицинским показаниям рекомендуется ее прерывание, отметил депутат.
Следует уделить внимание социальной поддержке женщин, считает парламентарий.
"Это и материальные выплаты, и коробки малыша, и сопровождение психологов в период беременности и в первый год жизни малыша. Надо понимать, что вопрос очень масштабный, и, на мой взгляд, такие профессиональные вопросы должны решать специалисты отрасли", - добавил депутат.
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