В ГД выступили против сокращения финансирования клиник, проводящих аборты

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предложение сократить финансирование клиник, проводящих аборты, может дать рост криминальных операций и подбросы младенцев, нужно развивать социальную поддержку женщин, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова в ежегодном докладе заявила, что система защиты права ребенка на жизнь, а также от насилия нуждается в дополнительных законодательных мерах. В их числе она назвала ограничение продажи в аптеках лекарственных препаратов для абортов, а также изменение системы финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. В Московском патриархате поддержали ее предложение.
"Надо понимать, что это проблема социально-экономическая, и ее не решить ограничением финансирования абортов или другими запретительными мерами. Лично я считаю, что женщина сама должна решать, сохранять беременность или нет. Иначе мы можем получить рост криминальных абортов, очередные подбросы детей в мусорные контейнеры, и тогда возникает вопрос - а кто потом будет отвечать за жизнь и здоровье этих детей и этих женщин", - сказал Менделевич РИА Новости.
Еще один вопрос, который возникает в этой связи - беременность после сексуальных насилий или ситуации, при которых по медицинским показаниям рекомендуется ее прерывание, отметил депутат.
Следует уделить внимание социальной поддержке женщин, считает парламентарий.
"Это и материальные выплаты, и коробки малыша, и сопровождение психологов в период беременности и в первый год жизни малыша. Надо понимать, что вопрос очень масштабный, и, на мой взгляд, такие профессиональные вопросы должны решать специалисты отрасли", - добавил депутат.
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