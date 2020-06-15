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В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-15T11:49
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

11:49 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии превысило 2,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2587 случаев заражения коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2623 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели всего 2125 человек", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в республике госпитализированы 384 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 167, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6015 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 624 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 449.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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