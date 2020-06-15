В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 15 июн - РИА Новости. Общее число выявленных случаев Общее число выявленных случаев коронавируса Ингушетии превысило 2,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2587 случаев заражения коронавирусом, скончались 63 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 2623 установленных диагноза COVID-19. Выздоровели всего 2125 человек", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в республике госпитализированы 384 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 167, из них 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6015 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 624 человека, в том числе на амбулаторном лечении - 449.