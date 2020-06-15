В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 29 788

ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше увеличилось до 29 788, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 396 человек.

За тот же период от коронавируса скончались 9 человек. Общее число летальных случаев составило 1256.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1736 человек, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 518 находятся на карантине, 14 383 выздоровели.

Так же, по последним данным, в Польше уже проведено около 1,17 миллиона тестов на коронавирус, обследованы около 1,06 миллиона пациентов.