https://ria.ru/20200615/1572935800.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 29 788
2020-06-15T11:42
2020-06-15T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
польша
германия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572935800.html?chat_room_id=1572935800
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_5964d51b06916ac773748f605f16b7d7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_65fad438cf6de15357ea0ec586d42b88.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_864:0:4320:3456_1400x0_80_0_0_b7cf5942cfd5aabd12ddfd50209598ed.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Польше
увеличилось до 29 788, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 396 человек.
За тот же период от коронавируса скончались 9 человек. Общее число летальных случаев составило 1256.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1736 человек, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 518 находятся на карантине, 14 383 выздоровели.
Так же, по последним данным, в Польше уже проведено около 1,17 миллиона тестов на коронавирус, обследованы около 1,06 миллиона пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.