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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572935800.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 29 788
2020-06-15T11:42
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 29 788

11:42 15.06.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось до 29 788, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 396 человек.
За тот же период от коронавируса скончались 9 человек. Общее число летальных случаев составило 1256.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1736 человек, 78 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 94 518 находятся на карантине, 14 383 выздоровели.
Так же, по последним данным, в Польше уже проведено около 1,17 миллиона тестов на коронавирус, обследованы около 1,06 миллиона пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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