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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 91
2020-06-15T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пермский край
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 91

11:20 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Еще семь пациентов, болевших коронавирусной инфекцией, скончались в больницах Пермского края, общее количество умерших с COVID-19 достигло 91, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошлые сутки от COVID-19 умерли инфицированные мужчины 59 и 27 лет и две женщины 68 и 44 лет. Посмертно COVID-19 выявлен у 74-летней женщины и мужчины 78 лет. Также от онкологического заболевания скончалась инфицированная женщина 78 лет", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2755 человек, в том числе у 68 за последние сутки, выздоровели 1543 пациента, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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