В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 91

"За прошлые сутки от COVID-19 умерли инфицированные мужчины 59 и 27 лет и две женщины 68 и 44 лет. Посмертно COVID-19 выявлен у 74-летней женщины и мужчины 78 лет. Также от онкологического заболевания скончалась инфицированная женщина 78 лет", - говорится в сообщении.