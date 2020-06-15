Задействованные в параде Победы белорусские военные прибыли в Россию

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белорусские военнослужащие, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, уже прибыли в Россию, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.
"Белорусские военнослужащие, которые будут принимать участие в параде Победы в Москве, уже прибыли в Россию", - сказала Гаврусик.
Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве.
По данным пресс-службы белорусского минобороны, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы в Москве 24 июня подразделения 19 армий мира.