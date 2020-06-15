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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200615/1572933606.html
Задействованные в параде Победы белорусские военные прибыли в Россию
2020-06-15T11:22
75 лет великой победы
министерство обороны белоруссии
сергей шойгу
москва
белоруссия
в мире
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министерство обороны белоруссии, сергей шойгу, москва, белоруссия, в мире

Задействованные в параде Победы белорусские военные прибыли в Россию

11:07 15.06.2020 (обновлено: 11:22 15.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белорусские военнослужащие, которые 24 июня в Москве примут участие в параде по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, уже прибыли в Россию, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель минобороны Белоруссии Наталья Гаврусик.
"Белорусские военнослужащие, которые будут принимать участие в параде Победы в Москве, уже прибыли в Россию", - сказала Гаврусик.
Ранее в белорусском военном ведомстве сообщили, что министерство обороны Белоруссии получило приглашение от российской стороны принять участие в параде 24 июня в Москве.
По данным пресс-службы белорусского минобороны, Белоруссия будет представлена на параде военнослужащими сводной роты почетного караула. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны РФ пригласило для участия в параде Победы в Москве 24 июня подразделения 19 армий мира.
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В Москву передислоцировали военную технику для парада Победы
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75 лет Великой ПобедыМинистерство обороны БелоруссииСергей ШойгуМоскваБелоруссияВ мире
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