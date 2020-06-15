Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%

"Пока наш базовый сценарий с учетом скупой программы поддержки и возможности новых волн ограничений: минус 4,2% по итогам года. Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии", - прогнозирует он.