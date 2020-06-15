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Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
2020-06-15T06:33
эксперт ра
эльвира набиуллина
опек
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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эксперт ра, эльвира набиуллина, опек, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%

06:33 15.06.2020
131
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здания Московского международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спад российской экономики в этом году составит 4,2%, при хорошем развитии ситуации во втором полугодии падение может быть меньше 3%, сообщили в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
Это оптимистичнее прогнозов российских финансовых властей. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%. Банк России ожидает спада экономики страны в 2020 году в диапазоне 4-6%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что не исключает спада ВВП России во втором квартале сильнее 8%.
"Пока наш базовый сценарий с учетом скупой программы поддержки и возможности новых волн ограничений: минус 4,2% по итогам года. Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии", - прогнозирует он.
Эксперт отметил, что ситуация будет зависеть от цен на сырьевые товары с учетом падения объемов экспорта нефти по ОПЕК+ восстановление должно быть на уровень 50 долларов за баррель, чтобы отыграть падение, а также должно произойти восстановление потребительского и инвестиционного спроса.
Экономический анализ
9 июня, 15:14
Прогноз по ВВП России в 2020 году не является фатальным, считает эксперт
Тищенко подчеркнул, что жесткость макроэкономической политики (высокие реальные ставки по долгу, профицитный бюджет и бюджетное правило), которая мешала росту в последние годы, обеспечила запас прочности и бюджету, и всей российской экономике. При этом в отличие от прошлых кризисов правительство и Банк России действовали более скоординировано, считает он.
"В результате потери оказались большими, но не катастрофическими – 2,5% от годового ВВП за самый тяжелый апрель, а всего до конца второго квартала около 4–4,5% в зависимости от скорости снятия ограничений", - указал эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
Работник в помещении одного из кафе Москвы
4 июня, 16:27
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России будет расти, уверен эксперт
120001
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Эксперт РАЭльвира НабиуллинаОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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