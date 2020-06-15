В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19

КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Специалисты в Бурятии выявили 51 новый случай коронавируса за сутки, с начала пандемии в республике заразились 2303 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 15.06.2020 зарегистрировано 2303 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По городу Улан-Удэ – 1237", - говорится в сообщении.
В региональном минздраве уточнили, что в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 519 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 385 больных COVID-19 с легким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 1385 человек, умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 13 человек. В отделении реанимации находятся пять взрослых пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, на ИВЛ пациентов нет.
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