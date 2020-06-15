Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572923860.html
В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
2020-06-15T06:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
улан-удэ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_b9dad529b82cacd7bdab1fdc19f2f11d.jpg
https://ria.ru/20200615/1572923832.html
https://ria.ru/20200615/1572923764.html
улан-удэ
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572923860.html?chat_room_id=1572923860
Новости
ru-RU
144
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_b9dad529b82cacd7bdab1fdc19f2f11d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_0a4089d84b8efcc9c49c5ec802aa99d4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_779:0:2827:2048_1200x0_80_0_0_027feac2f2d94da882dbb86123524750.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), улан-удэ, общество

В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19

06:24 15.06.2020
144
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Специалисты в Бурятии выявили 51 новый случай коронавируса за сутки, с начала пандемии в республике заразились 2303 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (3.00 мск) часов 15.06.2020 зарегистрировано 2303 (+51) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По городу Улан-Удэ – 1237", - говорится в сообщении.
Девушка читает книгу в библиотеке
06:23Распространение нового коронавируса
В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
В региональном минздраве уточнили, что в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 519 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 385 больных COVID-19 с легким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 1385 человек, умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 13 человек. В отделении реанимации находятся пять взрослых пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, на ИВЛ пациентов нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Инспектор дорожно-патрульной службы
06:21Распространение нового коронавируса
В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Улан-УдэОбщество
Рекомендуем
Инспектор дорожно-патрульной службы
В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Медицинские работники проходят дезинфекцию в Китае
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
Медики на крыльце красной зоны
В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
Слитки золота
В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
Турецкие военные на севере Ирака
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Вид с набережной на Гонконг
Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Проект "Экология" отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей
Знаки доллара на табло курса валют
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Девушка читает книгу в библиотеке
В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
Нефтяная качалка
Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике выявили 3494 новых случая COVID-19
Отдел молока в магазине
Счетная палата видит риски в росте экспорта "молочки" из России
Культурный центр Интеграция
Фестиваль "Точка перемещения", посвященный миграции, пройдет онлайн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк
07:27На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
Лента новостейМолния