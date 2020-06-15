В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19

В региональном минздраве уточнили, что в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 519 больных, из них 44 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находятся 385 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 1385 человек, умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 13 человек. В отделении реанимации находятся пять взрослых пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии, на ИВЛ пациентов нет.