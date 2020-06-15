https://ria.ru/20200615/1572923730.html
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
2020-06-15T06:18
2020-06-15T06:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости.
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области
, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Накануне сообщалось о 108 выявленных случаях за сутки.
"По данным оперативного штаба на утро 15 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. Сорок пять пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе увеличилось до 4394, из них 303 ребенка, 2193 пациента выздоровели, 57 скончались. "В отделениях реанимации находятся 47 человек. На ИВЛ – 14 пациентов", - отмечает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
1785. Еще 228 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области провели 154,9 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 489 жителей региона, 22439 человек сняты с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф