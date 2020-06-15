В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 15 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 109 новых случаев COVID-19. Сорок пять пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 57 лет и женщина в возрасте 73 года", - говорится в сообщении.