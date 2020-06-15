Арсеналы ядерного оружия в мире уменьшаются, рассказали эксперты

"В целом арсеналы ядерных боеголовок продолжают сокращаться. Прежде всего, это связано с тем, что США и Россия устраняют выведенные из состава вооружений боезаряды. При этом, в США и в России реализуются масштабные и дорогие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству оружия", - говорится в тексте доклада.