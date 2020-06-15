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Арсеналы ядерного оружия в мире уменьшаются, рассказали эксперты
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Арсеналы ядерного оружия в мире уменьшаются, рассказали эксперты

02:37 15.06.2020
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, однако обладающие таким оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Эксперты института отмечают, что в начале 2020 года у девяти стран - США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи - было около 13,4 тысячи ядерных боеголовок. Это меньше, чем в начале 2019 года, – тогда у стран "ядерного клуба" было почти 13,9 тысячи боеголовок.
"В целом арсеналы ядерных боеголовок продолжают сокращаться. Прежде всего, это связано с тем, что США и Россия устраняют выведенные из состава вооружений боезаряды. При этом, в США и в России реализуются масштабные и дорогие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов, а также объектов по производству оружия", - говорится в тексте доклада.
Аналитики уточнили, что арсеналы других ядерных государств существенно меньше российского и американского, однако все эти страны либо начали развивать или развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о своих намерениях. Китай, уточняют эксперты, находится в середине пути "значительной модернизации и расширения своего ядерного арсенала".
"Индия и Пакистан, как считается, тоже увеличивают размеры своих арсеналов. Северная Корея продолжает уделять приоритетное внимание своей военной ядерной программе в качестве центрального элемента своей стратегии национальной безопасности, хотя в 2019 году она придерживалась моратория, который она объявила сама на испытания ядерного оружия и средств доставки баллистических ракет большой дальности", - заключили исследователи.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира СИПРИ был основан в 1966 году и является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:12
Россия и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса
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РоссияСеверная КореяВеликобританияФранцияПакистанКитайКНДРИндияСШАИзраильБезопасностьВ мире
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