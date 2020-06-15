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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200615/1572820837.html
"Рыбу можно, но не всегда". Так ли мягок Петров пост на самом деле
2020-06-15T08:08
религия и мировоззрение
петров пост (апостольский пост)
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
рим
общество
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петров пост (апостольский пост), аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рим, общество

"Рыбу можно, но не всегда". Так ли мягок Петров пост на самом деле

08:00 15.06.2020 (обновлено: 08:08 15.06.2020)
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© Depositphotos / gregoryleeРыба в фольге
Рыба в фольге
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. У православных христиан сегодня начинается Петров пост. Он заканчивается 11 июля, накануне дня святых апостолов Петра и Павла. О том, зачем верующие постятся перед этим праздником, сколько длится говение и как питаться по дням, — в материале РИА Новости.

"Хочется расслабиться"

Петров пост предваряет отмечаемый 12 июля праздник первоверховных апостолов Петра и Павла (Петров день). Церковный устав относит его к категории великих. Эти торжества, выражаясь простым языком, ниже по рангу, чем Пасха и двунадесятые дни (название происходит от даты — двенадцать), посвященные земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Такие же великие праздники — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), Обрезание Господне (14 января) и Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).
Принципиальное отличие от двунадесятых в том, что, если эти праздники выпадают на среду или пятницу, пост не отменяется. И из всех великих только Петров день предваряется многодневным постом. Почему?
"Цель — дать православным в период между Пятидесятницей (днем Святой Троицы) и довольно нескорым началом Успенского поста (14 августа) некоторую опору и не позволить растечься кляксой. Ведь летом богослужебная жизнь не так интенсивна, человеку хочется расслабиться и отдохнуть. Но верующим не пристало забывать о молитве, храме и что в любом времяпрепровождении должно быть разумное самоограничение", — объясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Кроме того, по его словам, Петров день напоминает христианам, что все они призваны быть свидетелями Христа и Его учения. То есть человек должен подкреплять веру образом жизни.
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Петр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59
Апостолы Петр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
"Налагаемые на себя ограничения — один из путей свидетельства", — добавляет отец Максим.
К слову, в раннехристианский период свидетелями называли не только апостолов, но и вообще всех святых. И слово "мученик" на греческом означает "свидетель".

История поста

Перед тем как свидетельствовать о новом учении в каком-либо городе, апостолы всегда держали строгий пост. Со временем этому стали подражать простые верующие. В память об учениках Христа в некоторых общинах объявляли длительный период воздержания, который так и называли — апостольским. Он приходился на летние месяцы — от праздника Троицы до Успения Богоматери.
А в IV веке оформляется почитание апостолов Петра и Павла. Прежде всего это ознаменовалось строительством базилик в их честь в Риме, где в первом столетии они претерпели казнь. Так вот, в течение нескольких дней до освящения нового храма римские христиане постились.
Впрочем, эта версия происхождения Петрова поста — не единственная. Согласно другой, примерно в III веке возникло правило, по которому христианин, пропустивший какой-либо из дней Великого поста, был обязан компенсировать его в период между Пятидесятницей и Успением. Впоследствии срок сократился до дня Петра и Павла.
"Однако общецерковным Петров пост стал довольно поздно. Даже при формировании Русской церкви в X веке он еще не был повсеместно принят", — отмечает глава Учебного комитета РПЦ.

Главная ошибка

Ныне это один из четырех многодневных постов наряду с Великим, Рождественским и Успенским. Но, в отличие от них, у Апостольского говения нет четких рамок. Все дело в особенностях церковного календаря.
Петровки (еще одно название этих дней) начинаются через неделю после Троицы (Пятидесятницы), отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Дата же Светлого Христова Воскресения ежегодно меняется. В 2020-м Пасха выпала на 19 апреля, Троица, соответственно, — на 7 июня, а начало Петровского поста — на 15 июня.
В этом году он продлится недолго — 27 дней. Скажем, десять лет назад верующие постились 42 дня — больше, чем в Великую Четыредесятницу. И весьма продолжительным Апостольский пост бывает довольно часто.
Отсюда возникло поверье, что на Петровки воздерживаться следует так же строго, как и в преддверии Пасхи. На самом деле это не так.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВерующие в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Верующие в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Верующие в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
"Одна из ошибок тех, кто пришел в Церковь в последние 20-30 лет, — попытка психологически настроить себя на многодневное летнее самоограничение так же, как на Четыредесятницу. Это не получится, да и задачи такой нет. Великий пост по своему смыслу куда глубже, поэтому на четыре таких говения в год себя не запрограммируешь. А трезвенное ограничение, сохранение контроля над собственным сознанием и молитвенной жизнью, памятование о том, что даже на пляже или фазенде ты христианин, — это как раз для Петрова поста", — подчеркивает отец Максим.

Чем питаться

По сравнению с тремя другими Петров пост считается самым мягким. Священники объясняют: так сложилось исторически. Народные же трактовки куда разнообразнее. Например, жители Закарпатья говорят, что, когда все апостолы постились, "Петр тайком ел сыр".
Еще один вариант: Петр был рыбаком. Поэтому пост в народе называют "рыбным". И действительно, устав разрешает этот продукт. Правда, вопреки распространенному мнению, — не каждый день.
"У Апостольского поста такой же устав, как у Рождественского. По средам и пятницам — сухоядение или вареная пища", — уточняет известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
В остальные дни, кроме предусмотренных церковным календарем случаев, полиелей — то есть пища с маслом. В это же время, отмечает иеромонах, позволяются и морепродукты.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМорепродукты на рыбном рынке
Морепродукты на рыбном рынке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Морепродукты на рыбном рынке
А рыбу по уставу можно в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье.
"Правила питания в пост зависят от многого: сколь длителен период говения, насколько он значим, на какое время года приходится и так далее. В Церкви есть градация строгости воздержания. Самая мягкая — сырная седмица за неделю до Четыредесятницы, когда можно все, кроме мяса. В следующий по строгости пост разрешена рыба (Рождественский и Петров). Потом следуют елей, вареная пища без масла, сухоядение, хлеб с водой и полное невкушение пищи", — перечисляет отец Феодорит.

Рецепты постных блюд

Учитывая мягкость поста, для верующих, как отмечают священнослужители, нет особых проблем с приготовлением блюд. В старину на Петрово говение приходилось начало рыболовецкого сезона. Поэтому речная рыба была особенно популярной именно в этот период.
"Каких-то традиционных яств тут нет. Но поскольку это лето, мы едим больше холодные блюда. Например, рыбную окрошку. Она готовится так же, как обычная, только вместо мяса — вареная рыба. В современных условиях лучше брать рыбу горячего копчения. А яйца я всегда заменяю грибами", — делится рецептом иеромонах.
Для забеливания он использует белый квас. Потому что, говорит, "больше в пост нечем".
"Почти каждый день разрешается растительное масло, поэтому можно изощряться как угодно. Я, например, люблю капусту с грибами. Капуста сначала отваривается, затем ее нужно обжарить вместе с грибами. Или отварить все вместе", — рассказывает священнослужитель.
В конце концов, верующие сами решают, чем питаться на Петровки. Если же возникают какие-либо вопросы, следует обратиться к духовнику. Главное, как и во время всякого поста, — не забывать о духовном смысле воздержания.
Прихожане во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в день праздника святой Троицы
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