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"Лечу в темноту". Слава и драма Жанны Фриске
2020-06-15T14:23
жанна фриске
фото
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Не поклонник. Но жалко ее очень.
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жанна фриске, фото, фото

"Лечу в темноту". Слава и драма Жанны Фриске

10:40 15.06.2020 (обновлено: 14:23 15.06.2020)
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Пять лет назад умерла Жанна Фриске — певица редкого обаяния, глядя на которую хотелось верить в чудеса. Яркие образы артистки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Олег Наумов / Перейти в фотобанк

Жанна Фриске мужественно сражалась с тяжелой болезнью и последние три месяца жизни провела в коме. Пятнадцатого июня 2015 года певицы не стало.

Певица Жанна Фриске - участница шоу Ледниковый период. Шоу проходит в Ледовом Дворце на Ходынском поле
1 из 16

Жанна Фриске мужественно сражалась с тяжелой болезнью и последние три месяца жизни провела в коме. Пятнадцатого июня 2015 года певицы не стало.

© РИА Новости / Олег Наумов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известность и всенародная любовь обрушились на Жанну в середине 1990-х, когда она начала выступать в составе девичьей группы "Блестящие".

Певица Жанна Фриске, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Певица года
2 из 16

Известность и всенародная любовь обрушились на Жанну в середине 1990-х, когда она начала выступать в составе девичьей группы "Блестящие".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Фриске входила в "золотой состав" "Блестящих" вместе с Ольгой Орловой и Ириной Лукьяновой.

Солистки группы Блестящие Жанна Фриске, Ольга Орлова и Ирина Лукьянова выступают на концерте звезд российской и зарубежной эстрады Золотой граммофон
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Фриске входила в "золотой состав" "Блестящих" вместе с Ольгой Орловой и Ириной Лукьяновой.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2003 году Жанна приняла участие в реалити-шоу "Последний герой", которое, по признанию певицы, ее изменило.

Певица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии Золотой орел
4 из 16

В 2003 году Жанна приняла участие в реалити-шоу "Последний герой", которое, по признанию певицы, ее изменило.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вскоре после возвращения в Москву Фриске объявила о начале сольной карьеры. Первый ее сольный альбом с хитами "Лечу в темноту", "Ла-ла-ла", "Где-то летом" вышел в 2005-м.

Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
5 из 16

Вскоре после возвращения в Москву Фриске объявила о начале сольной карьеры. Первый ее сольный альбом с хитами "Лечу в темноту", "Ла-ла-ла", "Где-то летом" вышел в 2005-м.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Имя Жанны Фриске постоянно фигурировало в светской хронике.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев на церемонии открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
6 из 16

Имя Жанны Фриске постоянно фигурировало в светской хронике.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артистку нередко называли иконой стиля, фотосессии с ее участием украшали глянцевые журналы.

Певица Жанна Фриске, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Певица года, во время выступления на торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
7 из 16

Артистку нередко называли иконой стиля, фотосессии с ее участием украшали глянцевые журналы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В 2004 году поклонники увидели Жанну в новом амплуа — киноактрисы. Она исполнила роль ведьмы в экранизации книги "Ночной дозор".

Жанна Фриске на съемочной площадке фильма О чем говорят мужчины режиссера Дмитрия Дьяченко
8 из 16

В 2004 году поклонники увидели Жанну в новом амплуа — киноактрисы. Она исполнила роль ведьмы в экранизации книги "Ночной дозор".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

За первой киноработой последовали другие: Фриске сыграла в фильмах "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины", "Кто я?", "Новогодние сваты".

Певица Жанна Фриске на презентации фильма Генсбур. Любовь хулигана в рамках XXI Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр
9 из 16

За первой киноработой последовали другие: Фриске сыграла в фильмах "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины", "Кто я?", "Новогодние сваты".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Успех и обожание ждали Жанну и здесь.

Певица Жанна Фриске раздает автографы на 10-м юбилейном концерте детского коллектива Непоседы - Взрослые и дети, приуроченном ко Дню Защиты Детей
10 из 16

Успех и обожание ждали Жанну и здесь.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Безруких

В 2011-м в светских кругах появились слухи, что певица встречается с Дмитрием Шепелевым, однако пара отрицала роман.

Певица Жанна Фриске
11 из 16

В 2011-м в светских кругах появились слухи, что певица встречается с Дмитрием Шепелевым, однако пара отрицала роман.

© РИА Новости / Виталий Безруких
© РИА Новости / Алексей Куденко

Первое откровенное интервью об отношениях с телеведущим Жанна дала лишь в 2013 году. В том же году она родила сына Платона.

Певица Жанна Фриске во время выступления в финале конкурса красоты Мисс Россия - 2010, который прошел в концертном зале Барвиха Luxury Village
12 из 16

Первое откровенное интервью об отношениях с телеведущим Жанна дала лишь в 2013 году. В том же году она родила сына Платона.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

После рождения сына Фриске не появлялась на публике. А в январе 2014-го стало известно о том, что у нее рак мозга.

Актриса Жанна Фриске дает интервью на показе нового фильма Клима Шипенко Кто я? в Центральном доме литератора
13 из 16

После рождения сына Фриске не появлялась на публике. А в январе 2014-го стало известно о том, что у нее рак мозга.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лечение Жанны Фриске длилось около года. Она проходила курс в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.

Певица Жанна Фриске во время выступления на церемонии вручения первой ежегодной премии КАРОНАЦИЯ-2006
14 из 16

Лечение Жанны Фриске длилось около года. Она проходила курс в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В октябре 2014 года певица вернулась в Москву. Сообщалось, что удалось добиться ремиссии.

Певица Жанна Фриске перед юбилейным показом коллекции Haute Couture 2013 Дома CHAPURIN в небоскребе Imperia Tower в Москве
15 из 16

В октябре 2014 года певица вернулась в Москву. Сообщалось, что удалось добиться ремиссии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Друзья, коллеги и поклонники ждали чуда, но болезнь оказалась слишком коварной.

Певица Жанна Фриске перед началом церемонии вручения премии журнала Hello! Самые стильные в России, которая прошла в клубе Discoteque
16 из 16

Друзья, коллеги и поклонники ждали чуда, но болезнь оказалась слишком коварной.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Жанна ФрискеФото
Популярные комментарии
Не поклонник. Но жалко ее очень.
15 июня, 13:21
DDialint62
1500600
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