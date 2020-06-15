"Лечу в темноту". Слава и драма Жанны Фриске

Жанна Фриске мужественно сражалась с тяжелой болезнью и последние три месяца жизни провела в коме. Пятнадцатого июня 2015 года певицы не стало.
Жанна Фриске мужественно сражалась с тяжелой болезнью и последние три месяца жизни провела в коме. Пятнадцатого июня 2015 года певицы не стало.
Известность и всенародная любовь обрушились на Жанну в середине 1990-х, когда она начала выступать в составе девичьей группы "Блестящие".
Известность и всенародная любовь обрушились на Жанну в середине 1990-х, когда она начала выступать в составе девичьей группы "Блестящие".
Фриске входила в "золотой состав" "Блестящих" вместе с Ольгой Орловой и Ириной Лукьяновой.
Фриске входила в "золотой состав" "Блестящих" вместе с Ольгой Орловой и Ириной Лукьяновой.
В 2003 году Жанна приняла участие в реалити-шоу "Последний герой", которое, по признанию певицы, ее изменило.
В 2003 году Жанна приняла участие в реалити-шоу "Последний герой", которое, по признанию певицы, ее изменило.
Вскоре после возвращения в Москву Фриске объявила о начале сольной карьеры. Первый ее сольный альбом с хитами "Лечу в темноту", "Ла-ла-ла", "Где-то летом" вышел в 2005-м.
Вскоре после возвращения в Москву Фриске объявила о начале сольной карьеры. Первый ее сольный альбом с хитами "Лечу в темноту", "Ла-ла-ла", "Где-то летом" вышел в 2005-м.
Имя Жанны Фриске постоянно фигурировало в светской хронике.
Артистку нередко называли иконой стиля, фотосессии с ее участием украшали глянцевые журналы.
Артистку нередко называли иконой стиля, фотосессии с ее участием украшали глянцевые журналы.
В 2004 году поклонники увидели Жанну в новом амплуа — киноактрисы. Она исполнила роль ведьмы в экранизации книги "Ночной дозор".
В 2004 году поклонники увидели Жанну в новом амплуа — киноактрисы. Она исполнила роль ведьмы в экранизации книги "Ночной дозор".
За первой киноработой последовали другие: Фриске сыграла в фильмах "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины", "Кто я?", "Новогодние сваты".
За первой киноработой последовали другие: Фриске сыграла в фильмах "Дневной дозор", "О чем говорят мужчины", "Кто я?", "Новогодние сваты".
Успех и обожание ждали Жанну и здесь.
В 2011-м в светских кругах появились слухи, что певица встречается с Дмитрием Шепелевым, однако пара отрицала роман.
В 2011-м в светских кругах появились слухи, что певица встречается с Дмитрием Шепелевым, однако пара отрицала роман.
Первое откровенное интервью об отношениях с телеведущим Жанна дала лишь в 2013 году. В том же году она родила сына Платона.
Первое откровенное интервью об отношениях с телеведущим Жанна дала лишь в 2013 году. В том же году она родила сына Платона.
После рождения сына Фриске не появлялась на публике. А в январе 2014-го стало известно о том, что у нее рак мозга.
После рождения сына Фриске не появлялась на публике. А в январе 2014-го стало известно о том, что у нее рак мозга.
Лечение Жанны Фриске длилось около года. Она проходила курс в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.
Лечение Жанны Фриске длилось около года. Она проходила курс в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае.
В октябре 2014 года певица вернулась в Москву. Сообщалось, что удалось добиться ремиссии.
В октябре 2014 года певица вернулась в Москву. Сообщалось, что удалось добиться ремиссии.
Друзья, коллеги и поклонники ждали чуда, но болезнь оказалась слишком коварной.
Друзья, коллеги и поклонники ждали чуда, но болезнь оказалась слишком коварной.