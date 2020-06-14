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Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно
2020-06-14T14:14
россия
обострение конфликта в ливии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
сергей шойгу
ливия
турция
в мире
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Нам какое дело до Ливии? Лучше бы скорее договорились с турками, чтобы нас пустили на анталийские курорты.
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россия
ливия
турция
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россия, обострение конфликта в ливии, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, сергей шойгу, ливия, турция, в мире

Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно

14:13 14.06.2020 (обновлено: 14:14 14.06.2020)
7438
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дата встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции, намеченной ранее на 14 июня, будет согласована дополнительно, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Накануне МИД РФ сообщил, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике.
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"По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования", - говорится в сообщении МИД в воскресенье.
Отмечается, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.
"Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
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В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы Ливии, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. Третьего июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
По данным ООН, противоборствующие стороны возобновили консультации о прекращении огня в рамках объединенной военной комиссии. В ЕС рассчитывают, что прекращение незаконных поставок оружия сторонам конфликта в Ливии будет способствовать достижению перемирия.
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Обсудить 1
РоссияОбострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНСергей ШойгуЛивияТурцияВ мире
Популярные комментарии
Нам какое дело до Ливии? Лучше бы скорее договорились с турками, чтобы нас пустили на анталийские курорты.
14 июня, 16:57
pavlino.11
810009
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