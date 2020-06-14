Дату встречи глав МИД и Минобороны РФ и Турции согласуют дополнительно

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дата встречи министров иностранных дел и обороны России и Дата встречи министров иностранных дел и обороны России и Турции , намеченной ранее на 14 июня, будет согласована дополнительно, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Накануне МИД РФ сообщил, что главы МИД РФ Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике.

"По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования", - говорится в сообщении МИД в воскресенье.

Отмечается, что эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН

"Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы Ливии, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. Третьего июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.