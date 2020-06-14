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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 22 тысячам
2020-06-14T13:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 22 тысячам

13:43 14.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 320, до 21 999, всего с начала пандемии умерли 1410 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 21 679 случаях заражения, 1394 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 21 999 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1410 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 15,7 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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