Минздрав Украины назвал регионы, не готовые к ослаблению мер по COVID-19

КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Десять областей на Десять областей на Украине Киев из-за превышенного порога заболеваемости коронавирусом не готовы к очередному этапу ослабления карантина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области приведены в таблице регионов, которые не соответствуют требованиям, необходимым для перехода на следующий этап ослабления карантина. Также в этот список попал город Киев.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.

По последним данным минздрава, на Украине число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.