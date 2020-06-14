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Минздрав Украины назвал регионы, не готовые к ослаблению мер по COVID-19
2020-06-14T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киев
украина
в мире
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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире

Минздрав Украины назвал регионы, не готовые к ослаблению мер по COVID-19

12:53 14.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОслабление карантинного режима на Украине
Ослабление карантинного режима на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Ослабление карантинного режима на Украине
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Десять областей на Украине и Киев из-за превышенного порога заболеваемости коронавирусом не готовы к очередному этапу ослабления карантина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области приведены в таблице регионов, которые не соответствуют требованиям, необходимым для перехода на следующий этап ослабления карантина. Также в этот список попал город Киев.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.
По последним данным минздрава, на Украине число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 648, до 31 154, умерли еще девять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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