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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
2020-06-14T11:37
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В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

11:37 14.06.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель скорой медицинской помощи
Водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель скорой медицинской помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Шесть детей есть в числе вновь выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных этой инфекцией превысило 4,6 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умерло 38 пациентов с COVID-19.
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"В регионе зарегистрировано 126 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - пять; 15-17 лет - один; 20-29 лет - семь; 30-39 лет - 14; 40-49 лет - 20; 50-59 лет - 33; старше 60 - 46. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 33 новых случая COVID-19 выявили в Саратове, 20 - в Балаковском, 13 - в Энгельсском, 10 - в Краснопартизанском, девять - в Балашовском, четыре - в Федоровском, по три - в Аркадакском, Марксовском и Ртищевском, по два - в Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Краснокутском, Ровенском, Самойловском, Саратовском, Татищевском и Турковском, по одному - еще в 10 районах области.
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"Среди заболевших 42 контактных лица, 83 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 73, с признаками ОРВИ - 31, с бессимптомным течением - 22", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 4606 человек, из них выздоровели 2052 человека, в том числе 38 - за последние сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьСаратовОбщество
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