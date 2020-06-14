В Нижегородской области выздоровела почти половина заболевших COVID-19

"Выздоровели от коронавируса 6758 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Кроме того, сегодня уменьшилось до 215 человек число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.