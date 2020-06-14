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В Нижегородской области выздоровела почти половина заболевших COVID-19
2020-06-14T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область

В Нижегородской области выздоровела почти половина заболевших COVID-19

11:30 14.06.2020
570
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Более 48% жителей Нижегородской области, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели, заявил глава региона Глеб Никитин.
По данным на 14 июня, в Нижегородской области общее число заболевших достигло 13 995 человек.
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"Выздоровели от коронавируса 6758 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Кроме того, сегодня уменьшилось до 215 человек число тех, у кого за сутки был подтвержден коронавирус. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1-2 недели", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Более 4,6 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 90 человек находятся в обсерваторах.
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"От коронавируса скончались еще 3 жителей области, число летальных случаев достигло 168. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская область
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