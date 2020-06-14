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В Эстонии не выявили новых случаев COVID-19
2020-06-14T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
эстония
в мире
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии не выявили новых случаев COVID-19

11:03 14.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1973, сообщил в воскресенье республиканский департамент здоровья.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 1973. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 95 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 14 пациентов. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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