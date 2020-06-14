Журналист РИА Новости рассказал, почему стал донором

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости, Григорий Маслов. "Да не бойся ты, как комарик укусит, ничего страшного", - властным голосом говорит мне медсестра, вставляя иглу в вену. Я впервые в жизни сдаю кровь донором – и не на шутку волнуюсь, ведь забирают-то не 5 миллилитров крови, как на анализе, а почти поллитра! Но несколько минут, и по телу приятно разливается тепло: кровь сдана, долг выполнен, все хорошо.

Почему "долг" - донорство крови прежде всего именно про это, а не про деньги или даруемые государством значки и звания, хотя получать их тоже приятно, спору нет. Как и чувствовать некую сопричастность Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня – в день рождения врача Карла Ландштейнера, первооткрывателя групп крови человека.

Зачем я встал на путь донорства, как это помогло мне стать лучше и при чем тут философия Льва Толстого - и будет мой рассказ.

Как я отдал кровь в первый раз

На первую кроводачу – странное слово – меня занесло почти случайно. Курсе на третьем подруга, взбалмошная дама с вечно меняющимися интересами, вдруг прониклась любовью к человечеству и уговорила вместе сдать кровь. К нам в университет как раз на несколько часов должен был приехать мобильный пункт с оперативной бригадой.

Вопросов нет, идем так идем, но единственное - надо подготовиться. Несколько дней до процедуры нельзя принимать аспирин и некоторые другие таблетки, за два дня – пить алкоголь, за несколько часов – есть белковую пищу, непосредственно до - курить. Ну, с этим проблем не было, а вот хорошо выспаться уже сложнее.

Итак, приходим в обозначенное время на место, стоим в небольшой очереди, заполняем анкеты и проходим медосмотр. Там меряют давление, задают каверзные вопросы о питании и сне, берут кровь из пальца, взвешивают – и тут моей подруге дают "отворот"! Слишком низкий гемоглобин. А вот не надо было увлекаться диетами.

Ну, а мне что делать – не разворачиваться же. Тем более, пока стоял в очереди, почитал буклеты о важной миссии донора, посмотрел в полные печали глаза детей с плакатов и как-то сам наполнился решимостью. Уж коли кровь кипит в жилах, пусть поможет кому-нибудь, буквально.

Разумеется, игла оказалась не совсем как у комарика, или комарик откуда-то из джунглей Амазонии, но все действительно не так страшно, как могло показаться. Тем более непосредственно до процедуры и сразу после дают попить чаю с печеньем и конфетами, чтобы поднять уровень глюкозы в крови. Чем не радость, хотя, конечно, я отнюдь не тот хрестоматийный студент из анекдота про одну сосиску и десять вилок.

К тому же за выкаченные из вен 450 миллилитров крови (целая бутылка!) дают какие-то деньги, сейчас что-то около тысячи рублей, тогда, в середине 2000-х, поменьше, но на несколько обедов в столовой хватит. Это если сдавать кровь бесплатно. А есть еще платные виды, когда люди получают по несколько тысяч рублей за каждую кроводачу, но в общем реестре добровольных доноров эти процедуры не учитываются.

Чтобы стать же почетным донором России и заслужить льготы вроде некоторой ежегодной выплаты и льготных путевок в санатории, нужно сдать кровь 40 раз, или же плазму 60 раз, или же их сочетание. Обязательно - бесплатно и не для какого-то конкретного больного.

Учитывая, что мужчинам можно сдавать кровь не чаще пяти, а женщинам - четырех раз в год, для получения заветного звания в любом случае уйдет лет восемь-десять минимум. Ускорить процесс можно, если сдавать не только кровь, а плазму или другие клеточные компоненты, это можно делать 20-30 раз в год, но и процедура в разы более длительная.

Зачем я сдаю кровь

С того первого похода на донорство прошло без малого 15 лет, за это время я сдал в общей сложности столько крови, чтобы полностью "запитать" тело взрослого мужчины, то есть 5-6 литров, хотя до почетного донорства далеко. И все же на главный вопрос: зачем тебе это нужно? – не так просто ответить.

Последние раз шесть-семь ходил уже по привычке, благо, в РИА Новости регулярно приезжает "Служба крови". Сложилось подсознательная уверенность, что "так надо". Разок было, когда коллега вывесил на корпоративном портале объявление о срочном поиске доноров крови для его жены – у нее оказалось серьезное заболевание. Хоть и близко не знал этого человека, решил помочь, тем более кровь сдавал уже не раз.

Отпросился с работы, рано утром отправился в одну из больниц и сдал. В награду получил искреннюю - это было видно - благодарность коллеги и чувство выполненного долга. Кстати, тот раз в реестре добровольных пожертвований крови не посчитался, там учитываются только процедуры, сделанные не на имя определенного человека.

В другой же раз произошел курьез. Снимали с коллегами видеосюжет о донорстве, я был в кадре и должен был своим примером показать, что сдавать кровь – легкое и приятное занятие. Но что-то пошло не так, возможно, из-за отработанной ночной смены, игла дернулась, все помутнело. В общем, упал в обморок чуть ли не в прямом эфире, такая вот пропаганда донорства вышла. Но потом все же собрался и сдал-таки кровь – сколько смог.

Как в этом, так и в других случаях главная награда – это моральное удовлетворение. Можно сколь угодно долго говорить о том, что религиозность в наш век избыточна, но то, что христианская этика лежит в основе едва ли не всей русской культуры, думаю, факт. Эта этика в личном преломлении может быть вовсе лишена Бога и скорее быть продолжением золотого правила этики: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.

Хотел бы я, чтобы в случае чего у медиков всегда был запас крови для переливания мне? Безусловно. Готов ли, пока молод и здоров, сдать собственную кровь, если сейчас в ней нуждаются другие? Разумеется.

"Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?" - говорил герой, пожалуй, самой сильной повести Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича". Это крестьянин Герасим, который единственный в барском доме искренне сочувствовал умирающему барину, "не тяготился своим трудом именно потому, что нес его для умирающего человека и надеялся, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд".

К тому же регулярное донорство способствует улучшению качества крови и снижению риска инфарктов и инсультов – по крайней мере так говорят в московском Центре крови имени О.К. Гаврилова. Потребность российской системы здравоохранения в крови по-прежнему велика, и благо, в последние годы доноров становится все больше, и даже в пандемию COVID-19 находится достаточно людей, готовых отдать кровь для других.

И действительно, все умирать будем. Отчего же не потрудиться?