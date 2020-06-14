https://ria.ru/20200614/1572900271.html
В Норильске собрали почти четыре тысячи кубометров топливно-водяной смеси
2020-06-14T07:52
2020-06-14T07:52
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1200x0_80_0_0_18d823f5fbe3361bce660922fccdefa2.jpg
https://ria.ru/20200609/1572678887.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572497010.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200614/1572900271.html?chat_room_id=1572900271
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_7:0:633:352_1200x0_80_0_0_18d823f5fbe3361bce660922fccdefa2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_100:0:569:352_1200x0_80_0_0_cc25d35d9b8d5707f3be978c7889aca4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886934_144:0:496:352_1200x0_80_0_0_2bd9086e73d988417890633892ab33ef.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости.
Почти 4 тысячи кубометров топливно-водяной смеси собрали за сутки в Норильске
на месте разлива дизельного топлива, с момента начала работ по ликвидации аварии собрали уже 25 798 кубометров, сообщает пресс-служба управления МЧС
по Красноярскому краю
.
"За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3879 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 25798 кубометров", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезли 9933 тонн загрязненного поверхностного грунта, за все время - 55 714 тонн.
За сутки было обработано сорбентом 3400 квадратных метров загрязненной территории, всего - 59 100 "квадратов".
К ликвидации ЧС привлечено 743 человека и 301 единицы техники.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.