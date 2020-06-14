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В Норильске собрали почти четыре тысячи кубометров топливно-водяной смеси
2020-06-14T07:52
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали почти четыре тысячи кубометров топливно-водяной смеси

07:52 14.06.2020
657
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Почти 4 тысячи кубометров топливно-водяной смеси собрали за сутки в Норильске на месте разлива дизельного топлива, с момента начала работ по ликвидации аварии собрали уже 25 798 кубометров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
"За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3879 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 25798 кубометров", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезли 9933 тонн загрязненного поверхностного грунта, за все время - 55 714 тонн.
За сутки было обработано сорбентом 3400 квадратных метров загрязненной территории, всего - 59 100 "квадратов".
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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