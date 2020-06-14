Боевой раскрас. Какой цвет волос продлевает жизнь

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Японские ученые установили, что жизнеспособность вида зависит от того, сколько вариантов окраса у его представителей. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше. Это касается не только насекомых и птиц, но и млекопитающих — в том числе людей.

Секрет выживания

В 2016 году международная команда ученых, проанализировав информацию о десяти с лишним тысячах разновидностей птиц, установила связь между многообразием их окраса и вероятностью исчезновения вида. Особи разных расцветок — а от этого зависят стратегии охоты, защиты от хищников и отношения с противоположным полом — выбирают, как правило, разные экологические ниши. А чем шире эти возможности, тем меньше риск вымирания.

По мнению авторов работы, цвет оперения служит своего рода защитой от резкого и непредсказуемого изменения условий обитания. Правда, почему это возможно внутри одного вида, ученые тогда так и не разобрались.

Три года спустя японские биологи, основываясь на огромном массиве данных о насекомых и позвоночных, предположили , что этот принцип применим к большинству животных, обитающих на планете. Всего ученые проанализировали информацию о 93 видах стрекоз, 83 видах бабочек, 71 разновидности рыб, 73 — амфибий, 156 — рептилий, 145 — птиц и 155 видах млекопитающих. Помимо разнообразия окрасов, специалисты обращали внимание на разброс климатических условий, в которых обитают животные, и их численность.

© Simon Ducatez et al. Colour polymorphism is associated with lower extinction risk in birds. Glob Change Biol. 2017; 1–10. DOI: 10.1111/gcb.13734 Согласно работе международной группы исследователей, виды птиц, внутри которых существует большое количество вариантов окраса, реже оказываются под угрозой вымирания © Simon Ducatez et al. Colour polymorphism is associated with lower extinction risk in birds. Glob Change Biol. 2017; 1–10. DOI: 10.1111/gcb.13734 Согласно работе международной группы исследователей, виды птиц, внутри которых существует большое количество вариантов окраса, реже оказываются под угрозой вымирания

Оказалось, что чем больше вариантов цвета шерсти, чешуи или оперения внутри одного вида, тем шире он представлен на планете и тем ниже риск его вымирания. Различающиеся расцветки позволяют полнее использовать доступные ресурсы и лучше противостоять неблагоприятным факторам, считают авторы исследования.

Агрессивность в цвете

По мнению международной группы ученых, появление и закрепление различных окрасок внутри одного вида иногда возможны благодаря защите, которую им обеспечивают особи более распространенного цвета. По крайней мере, именно такое объяснение кажется вполне правдоподобным в отношении лягушек-древолазов вида Dendrobates tinctorius, обитающих в джунглях Южной Америки

Эти амфибии очень ядовиты, на спинах у них яркие желтые или голубые пятна, предупреждающие птиц, что есть их не стоит. Но встречаются особи, довольно малочисленные, с более спокойными белыми отметинами, которые не походят на предупреждающую окраску. По идее, они хуже защищены и должны отбраковываться естественным отбором. Однако этого не происходит.

Биологи, поставившие целую серию экспериментов, пришли к выводу, что желтые лягушки своим токсичным цветом защищают не только себя, но и реже встречающихся белых особей. Птицы боятся их заодно с желтыми. Именно поэтому животные такой необычной окраски закрепились в популяции.

Зачастую цвет кожи, шерсти или перьев определяется множеством генов, каждый из которых может контролировать другие, не связанные между собой процессы в организме, например характер, состояние здоровья. Так, известно, что агрессивность маленьких древолазов вида Oophaga pumilio зависит от окраса.

© CC BY 2.0/Marshal Hedin, CC BY-SA 2.0/Pavel Kirillov Как показывают эксперименты, красные маленькие древолазы намного агрессивнее зеленых представителей этого вида © CC BY 2.0/Marshal Hedin, CC BY-SA 2.0/Pavel Kirillov Как показывают эксперименты, красные маленькие древолазы намного агрессивнее зеленых представителей этого вида

Это территориальные амфибии, они умеют защищать свой кусочек земли. Когда ученые подсаживали в вольеры лягушек других видов, краснокожие особи сильнее трясли лапами, толкали и пихали своих противников. Они чаще зеленых сородичей выигрывали единоборство и прогоняли незваных гостей.

Ранее исследователи показали , что окрас шерсти домашних кошек также может указывать на уровень их агрессивности по отношению к людям. Так, самыми злыми оказались трехцветные, черно-белые и серо-белые самки. А вот коты подобного цвета были намного добрее к своим хозяевам.

Кто живет дольше

Австралийские исследователи выявили связь здоровья и продолжительности жизни с цветом шерсти у лабрадоров, проанализировав данные о 30 тысячах особей. Те, что с шоколадным окрасом, чаще болеют отитом и дерматитом. Живут они в среднем на 1,4 года меньше своих сородичей золотистого и черного цвета.

Оказалось, что такая тенденция прослеживается и у людей. В одной из работ специалисты провели анкетирование свыше двухсот тысяч человек и проанализировали их геномы. Анализ показал : чем светлее волосы у человека, тем позднее у него наступает половое созревание и выше вероятность достичь преклонного возраста. Кроме того, у блондинов и светлых шатенов меньше шансов заработать инфаркт, инсульт и диабет второго типа.