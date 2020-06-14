Шенгенское соглашение – соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией).

Документ был подписан в Шенгене, маленьком городке в Люксембурге, расположенном вблизи места схождения границ Люксембурга, Германии и Франции. Вступил в силу 26 марта 1995 года.

Соглашение предусматривало ряд мер, которые надлежало осуществить правительствам и другим органам исполнительной власти государств-участников, с целью отмены пограничного контроля и способствования свободному перемещению лиц, товаров и услуг на общих границах.

19 июня 1990 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия подписали Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, определяющую условия реализации свободного передвижения.

Шенгенское соглашение 1985 года и Шенгенская Конвенция 1990 года, вместе образовали шенгенское право, которое существовало отдельно от права Европейского союза.

Договор предусматривает обязательное принятие шенгенских правил всеми присоединяющимися к ЕС государствами.

Шенгенскими правилами предусмотрено:

– отмена пограничного и таможенного контроля на внутренних границах между входящими в него странами;

– введение единых правил въезда и выезда на всех внешних границах стран-участниц;

– налаживание сотрудничества правоохранительных органов стран-участниц в борьбе с трансграничной преступностью;

– введение единых правил экстрадиции, создание "шенгенской" базы данных о визах и пересечении границ (SISNET).

Кроме того, Шенгенскими правилами предусмотрено право государств-членов на введение ограничений свободы передвижения лиц, вводимые на определенный срок в случае угрозы безопасности данным государствам.

Шенгенская зона состоит из 22 стран-членов ЕС, а также из четырех стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Исландия).

Из пяти стран ЕС, не входящих в Шенген, четыре скоро присоединятся к шенгенской зоне – Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния. Ирландия решила не подписывать шенгенское соглашение.

Кроме вышеуказанных стран, есть определенные территории внутри стран ЕС, которые также не являются частью шенгенской зоны: Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Майотта, Сен-Бартельми и Сен-Мартен.

Такие европейские карликовые государства, как Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны. Это положение выполняется де-факто (на практике, но необязательно принято официально) в соответствии с Шенгенским соглашением.

Шенгенская виза, полученная в любой стране-члене шенгенской зоны, дает владельцу право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения.

© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa Граница между Австрией и Италией © AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa Граница между Австрией и Италией

В соответствии с видом визы, выданной определенным посольством/консульством любой страны Шенгенского соглашения, есть различные ограничения , которые применяются к конкретной визе в зависимости от типа поездки и других релевантных обстоятельств.

1. Единая шенгенская виза (USV).

Единая шенгенская виза является разрешением одной из стран-членов шенгенской зоны на проезд или пребывание на своей территории определенной период времени до 90 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда.

В соответствии с целью поездки выделяются следующие категории:

– Категория "A" является транзитной аэропортовой визой, которая позволяет владельцу перемещаться по международной зоне аэропорта страны шенгенского соглашения без въезда в страну шенгенской зоны.

– Категория "C" является краткосрочной визой, которая позволяет владельцу проживать в стране шенгенского соглашения определенный период времени, в зависимости от срока действия визы.

Данная категория, в соответствии с целью поездки владельца визы, может быть получена в форме однократной, двукратной или многократной визы.

2. Национальная виза с ограничением территории действия (LTV).

Этот тип визы позволяет владельцу въехать только в страну Шенгенского соглашения, которая выдала визу. Владелец этого вида визы не может въехать или проехать через любую другую страну Шенгенского соглашения, которая не является начальным и конечным пунктом назначения. Этот тип визы выдается в особых случаях, например, по гуманитарной причине или международным обязательствам в виде исключения из общей системы USV.

3. Национальная виза категории "D".

Выдается лицам, которым разрешено учиться, работать или постоянно проживать в одной из стран Шенгенского соглашения. Может быть однократной и многократной.

Шенгенские правила разрешают временное закрытие границ, и государства уже неоднократно этим пользовались. За время действия шенгенского пространства государства-участники неоднократно вводили ограничения на внутренних границах. В частности, о временных ограничениях на границах объявлялось в общей сложности более 130 раз. Такие ограничения, к примеру, вводились в 2018 и 2019 годах Францией из-за повышенной террористической угрозы, Италия ограничивала режим свободного передвижения внутри Шенгенской зоны весной 2017 года в связи с проведением саммита "большой семерки". В 2016 году, в соответствии с рекомендациями Европейского совета, ряд государств также были вынуждены ввести контроль на внутренних границах Шенгена из-за небывалого наплыва нелегальных мигрантов.

В середине марта 2020 года страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Согласно документам ЕС, эта мера не касается дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе, и членов семей европейских граждан.