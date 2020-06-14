Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572793905.html
Шенгенское соглашение
2020-06-14T03:22
шенгенская виза
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572794650_0:300:2501:1706_1200x0_80_0_0_01081b486d0387e7107638e1f9ab516f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572793905.html?chat_room_id=1572793905
Новости
ru-RU
2685
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572794650_0:300:2501:1706_1200x0_80_0_0_01081b486d0387e7107638e1f9ab516f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572794650_26:0:2409:1787_1200x0_80_0_0_34530a7a9f21164ddad7a264e9a82dd0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572794650_324:0:2111:1787_1200x0_80_0_0_4af2dbba58c77a6a03149eb9b83264e7.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шенгенская виза, справки, в мире

Шенгенское соглашение

03:22 14.06.2020
2685
© AFP 2020 / Charles CaratiniПодписание Шенгенского соглашения, 19 июня 1990 года
Подписание Шенгенского соглашения, 19 июня 1990 года
© AFP 2020 / Charles Caratini
Шенгенское соглашение – соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах, подписанное 14 июня 1985 года пятью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией).
Документ был подписан в Шенгене, маленьком городке в Люксембурге, расположенном вблизи места схождения границ Люксембурга, Германии и Франции. Вступил в силу 26 марта 1995 года.
Соглашение предусматривало ряд мер, которые надлежало осуществить правительствам и другим органам исполнительной власти государств-участников, с целью отмены пограничного контроля и способствования свободному перемещению лиц, товаров и услуг на общих границах.
19 июня 1990 года Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция и Германия подписали Конвенцию о применении Шенгенского соглашения, определяющую условия реализации свободного передвижения.
Шенгенское соглашение 1985 года и Шенгенская Конвенция 1990 года, вместе образовали шенгенское право, которое существовало отдельно от права Европейского союза.
В мае 1999 года вступил в силу Амстердамский договор, внесший изменения в Европейский союзный договор. Договор включил положения Конвенции о введении в действие и применении Шенгенского соглашения в законодательство ЕС.
Договор предусматривает обязательное принятие шенгенских правил всеми присоединяющимися к ЕС государствами.
© AFP 2020 / Marcel MochetПодписание Шенгенского соглашения, 14 июня 1985
Подписание Шенгенского соглашения, 14 июня 1985
© AFP 2020 / Marcel Mochet
Подписание Шенгенского соглашения, 14 июня 1985
Шенгенскими правилами предусмотрено:
– отмена пограничного и таможенного контроля на внутренних границах между входящими в него странами;
– введение единых правил въезда и выезда на всех внешних границах стран-участниц;
– налаживание сотрудничества правоохранительных органов стран-участниц в борьбе с трансграничной преступностью;
– введение единых правил экстрадиции, создание "шенгенской" базы данных о визах и пересечении границ (SISNET).
Кроме того, Шенгенскими правилами предусмотрено право государств-членов на введение ограничений свободы передвижения лиц, вводимые на определенный срок в случае угрозы безопасности данным государствам.
В настоящее время в шенгенскую зону входят 26 европейских государств: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Шенгенская зона состоит из 22 стран-членов ЕС, а также из четырех стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли (Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария и Исландия).
Из пяти стран ЕС, не входящих в Шенген, четыре скоро присоединятся к шенгенской зоне – Болгария, Хорватия, Кипр и Румыния. Ирландия решила не подписывать шенгенское соглашение.
Кроме вышеуказанных стран, есть определенные территории внутри стран ЕС, которые также не являются частью шенгенской зоны: Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника, Реюньон, Майотта, Сен-Бартельми и Сен-Мартен.
Такие европейские карликовые государства, как Сан-Марино, Монако и Ватикан также отказались от пограничного контроля и приняли политику свободного перемещения среди стран шенгенской зоны. Это положение выполняется де-факто (на практике, но необязательно принято официально) в соответствии с Шенгенским соглашением.
Шенгенская виза, полученная в любой стране-члене шенгенской зоны, дает владельцу право свободного перемещения по всем странам шенгенского соглашения.
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpaГраница между Австрией и Италией
Граница между Австрией и Италией
© AP Photo / Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Граница между Австрией и Италией
В соответствии с видом визы, выданной определенным посольством/консульством любой страны Шенгенского соглашения, есть различные ограничения, которые применяются к конкретной визе в зависимости от типа поездки и других релевантных обстоятельств.
1. Единая шенгенская виза (USV).
Единая шенгенская виза является разрешением одной из стран-членов шенгенской зоны на проезд или пребывание на своей территории определенной период времени до 90 дней каждые шесть месяцев, начиная с даты въезда.
В соответствии с целью поездки выделяются следующие категории:
– Категория "A" является транзитной аэропортовой визой, которая позволяет владельцу перемещаться по международной зоне аэропорта страны шенгенского соглашения без въезда в страну шенгенской зоны.
– Категория "C" является краткосрочной визой, которая позволяет владельцу проживать в стране шенгенского соглашения определенный период времени, в зависимости от срока действия визы.
Данная категория, в соответствии с целью поездки владельца визы, может быть получена в форме однократной, двукратной или многократной визы.
2. Национальная виза с ограничением территории действия (LTV).
Этот тип визы позволяет владельцу въехать только в страну Шенгенского соглашения, которая выдала визу. Владелец этого вида визы не может въехать или проехать через любую другую страну Шенгенского соглашения, которая не является начальным и конечным пунктом назначения. Этот тип визы выдается в особых случаях, например, по гуманитарной причине или международным обязательствам в виде исключения из общей системы USV.
3. Национальная виза категории "D".
Выдается лицам, которым разрешено учиться, работать или постоянно проживать в одной из стран Шенгенского соглашения. Может быть однократной и многократной.
Шенгенские правила разрешают временное закрытие границ, и государства уже неоднократно этим пользовались. За время действия шенгенского пространства государства-участники неоднократно вводили ограничения на внутренних границах. В частности, о временных ограничениях на границах объявлялось в общей сложности более 130 раз. Такие ограничения, к примеру, вводились в 2018 и 2019 годах Францией из-за повышенной террористической угрозы, Италия ограничивала режим свободного передвижения внутри Шенгенской зоны весной 2017 года в связи с проведением саммита "большой семерки". В 2016 году, в соответствии с рекомендациями Европейского совета, ряд государств также были вынуждены ввести контроль на внутренних границах Шенгена из-за небывалого наплыва нелегальных мигрантов.
В середине марта 2020 года страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. Согласно документам ЕС, эта мера не касается дипломатов, а также тех, кто имеет разрешение на длительное пребывание в Евросоюзе, и членов семей европейских граждан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
300003
Обсудить 0
Шенгенская визаСправкиВ мире
Рекомендуем
Сотрудник мобильной бригады по дезинфекции проводит экспресс-обработку автомобиля каршеринга Яндекс. Драйв
В Ленинградской области снимут часть ограничений из-за коронавируса
Аслан Бжания
Глава Абхазии Бжания поздравил Путина с Днем России
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Суд приостановил дело против представителя правительства Испании
Закрытая детская площадка на Потсдамер-Штрассе в Берлине
В Германию за период ограничений не пустили почти 200 тысяч человек
Заложники, удерживаемые группой чеченских боевиков в больнице города Буденновска, во время освобождения
Теракт в Буденновске (1995)
Столица Южной Осетии город Цхинвал
День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 247 новых случаев COVID-19
Зеленая черепаха
В Австралии сняли на видео тысячи черепах, приплывших на остров Рейн
Машины скорой помощи в Греции
В Греции выявили девять случаев заражения коронавирусом
Донор сдает кровь
Всемирный день донора крови
Туристка на пляже, Таиланд
Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Машины скорой помощи в Греции
В Греции выявили четыре новых случая коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
21:51Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона
21:48Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19
Лента новостейМолния