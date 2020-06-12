Лондон не намерен продлевать переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания подтвердила, что не будет просить ЕС о продлении переходного периода после Brexit даже при буксующих переговорах по торговому соглашению, заявил глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув

В настоящее время переговоры с ЕС фактически остановлены. Британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и потребовала изменить тональность. После четвертого раунда стороны констатировали, что разногласия, в том числе по рыболовству, сохраняются, и признали, что достигли максимума того, что возможно при виртуальных переговорах. Встречи из-за пандемии коронавируса проводились по видеосвязи.

"Я только что провел конструктивную встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем . Я официально подтвердил, что Британия не будет продлевать переходный период. Момент для продления уже миновал. С 1 января мы вернем себе контроль и восстановим нашу политическую и экономическую независимость", - написал Гоув в Twitter

Лондон неоднократно говорил, что не будет добиваться продления переходного периода, и его сроки обозначены в законодательстве. Заявление Гроув сделал после того, как власти Шотландии и Уэльса направили правительству страны просьбу о продлении периода.

Вопрос доступа европейских рыбаков в британские воды является главной спорной темой на переговорах Лондона и Брюсселя по условиям торгового соглашения, которое должно быть заключено до истечения 2020 года. В случае, если документ не будет принят, то стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие. Пандемия коронавируса существенно замедлила переговорный процесс.

Неделей ранее член кабинета министров Пенни Мордонт подтверждала, что правительство не пойдет на продление. По ее словам, переговоры по торговому соглашению не могут продолжаться вечно, их следует ускорить, при этом Лондон не откажется от занимаемой позиции. Отсутствие соглашения означает полное прекращение взаимодействия Британии и ЕС.

Ранее директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер рассказал РИА Новости, что вероятность заключения соглашения в установленные сроки крайне мала и стороны могут "разойтись" без сделки. Ключевыми сферами, в которых сохраняются разногласиями между Лондоном и Брюсселем, де Рюйтер назвал рыболовство, трудовое законодательство, вопросы господдержки и экологические стандарты.