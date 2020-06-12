В Грузии штрафы на застолья будут действовать до 15 июля

ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Ограничения, которые касаются проведения свадеб, поминок, крещения или юбилея с участием более десяти человек, будут действовать в Ограничения, которые касаются проведения свадеб, поминок, крещения или юбилея с участием более десяти человек, будут действовать в Грузии до 15 июля из-за угрозы распространения коронавируса , заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

Ранее власти призвали население воздержаться от проведения застолий из-за угрозы распространения коронавируса и предупредили, что в случае присутствия на мероприятии более десяти человек каждый из них будет оштрафован.

"Эти права ограничены до 15 июля, дальше решение будет принято исходя из эпидситуации. Мы напоминаем населению, что скопление более десяти человек с целью справить юбилей, свадьбу, поминки, крещение, будет наказываться штрафом", - заявил депутат в парламенте.

По словам Оханашвили, каждый нарушитель будет оштрафован на 2 тысячи лари (около 650 долларов), а юридическое лицо - на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).

Также в пятницу парламент принял законодательные изменения, согласно которым в Грузии вводится "масочный режим". В общественном транспорте, такси и закрытых помещениях ношение масок стало обязательным уже и законом. Отсутствие медмаски будет караться штрафом в размере 20 лари (около 6,5 долларов), а юридические лица, владеющие помещениями, - в размере 500 лари (около 165 долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.