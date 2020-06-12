Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200612/1572854154.html
В Грузии штрафы на застолья будут действовать до 15 июля
2020-06-12T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1200x0_80_0_0_95952eab8da0f606c00951e08d54c909.jpg
https://ria.ru/20200612/1572844660.html
грузия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572854154.html?chat_room_id=1572854154
Новости
ru-RU
185
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1200x0_80_0_0_95952eab8da0f606c00951e08d54c909.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_14:0:2582:1926_1200x0_80_0_0_419cdcfa5ca516e621765bef989f2206.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_335:0:2261:1926_1200x0_80_0_0_36735ef5a94cd727385abcbde9fdb3b8.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире

В Грузии штрафы на застолья будут действовать до 15 июля

14:09 12.06.2020
185
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 июн - РИА Новости. Ограничения, которые касаются проведения свадеб, поминок, крещения или юбилея с участием более десяти человек, будут действовать в Грузии до 15 июля из-за угрозы распространения коронавируса, заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.
Ранее власти призвали население воздержаться от проведения застолий из-за угрозы распространения коронавируса и предупредили, что в случае присутствия на мероприятии более десяти человек каждый из них будет оштрафован.
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
Вчера, 10:24Распространение нового коронавируса
В Грузии коронавирус выявили у девяти человек за сутки
"Эти права ограничены до 15 июля, дальше решение будет принято исходя из эпидситуации. Мы напоминаем населению, что скопление более десяти человек с целью справить юбилей, свадьбу, поминки, крещение, будет наказываться штрафом", - заявил депутат в парламенте.
По словам Оханашвили, каждый нарушитель будет оштрафован на 2 тысячи лари (около 650 долларов), а юридическое лицо - на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов).
Также в пятницу парламент принял законодательные изменения, согласно которым в Грузии вводится "масочный режим". В общественном транспорте, такси и закрытых помещениях ношение масок стало обязательным уже и законом. Отсутствие медмаски будет караться штрафом в размере 20 лари (около 6,5 долларов), а юридические лица, владеющие помещениями, - в размере 500 лари (около 165 долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян заподозрил иностранные спецслужбы в дезинформации о COVID-19
Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Жена Зеленского заразилась коронавирусом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями
Пациент в машине скорой помощи в Нью-Йорке
В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
Йемен
Система здравоохранения Йемена находится на грани коллапса, заявили в ООН
Российские рубли
В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
Бригада скорой медицинской помощи на улице Тбилиси
В Грузии коронавирус выявили у девяти человек за сутки
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Сербия отправит в Армению два самолета с медицинским оборудованием
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Украинским аэропортам с 15 июня разрешили принимать международные рейсы
Города мира. Женева
Глава ВОЗ поблагодарил Россию за взнос на защиту здоровья матерей и детей
Туристка на пляже, Таиланд
Туристы рассказали, в какие страны не боятся отправиться в путешествие
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль пожаловался Путину на дело калининградских врачей об убийстве
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Грузия установила системы французских ПВО
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Россия следит за рассмотрением дела о "скифском золоте", заявил посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед родным погибшего в ДТП
Лента новостейМолния