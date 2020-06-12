Польша поддержала Литву в ее претензиях к Белорусской АЭС

"Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах", - сказал Моравецкий.

"Но одновременно надо подчеркнуть, что и Литва и Польша выступают за очень близкое, хорошее, как можно более близкое сотрудничество с Белоруссией – как экономическое, так и политическое", - подчеркнул он.

Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Место ее расположения находится в 50 километрах от столицы - Вильнюса. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Литва и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.

Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.