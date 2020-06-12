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Польша поддержала Литву в ее претензиях к Белорусской АЭС
2020-06-12T12:05
матеуш моравецкий
саулюс сквернялис
белорусская аэс
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матеуш моравецкий, саулюс сквернялис, белорусская аэс, польша, белоруссия, литва, новости - ядерные технологии, в мире

Польша поддержала Литву в ее претензиях к Белорусской АЭС

12:05 12.06.2020
3372
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Польша поддерживает Литву в ее претензиях к Белорусской атомной электростанции, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, встречаясь в пятницу со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран.
"Мы не только понимаем опасения Литвы, касающиеся электростанции в Островце, но и поддерживаем Литву на всех возможных европейских форумах", - сказал Моравецкий.
"Но одновременно надо подчеркнуть, что и Литва и Польша выступают за очень близкое, хорошее, как можно более близкое сотрудничество с Белоруссией – как экономическое, так и политическое", - подчеркнул он.
Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Место ее расположения находится в 50 километрах от столицы - Вильнюса. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Литва и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.
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Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Матеуш МоравецкийСаулюс СквернялисБелорусская АЭСПольшаБелоруссияЛитваНовости - Ядерные технологииВ мире
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