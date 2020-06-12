Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 23 тысячи

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 23 тысячи, свыше 400 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число заражений в Афганистане достигло 23 546, скончались 446 пациентов с коронавирусом.
Отмечается, что выздоровели 3 928 человек.
Как сообщает министерство здравоохранения, за последние сутки медики в Афганистане выявили 656 новых случая заражения и зарегистрировали 20 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались.
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