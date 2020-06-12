Ведомствам поручено заключить контракты на российскую автотехнику

Отмечается, что при необходимости данные ведомства должны внести до 20 июля проекты распоряжений правительства РФ "об осуществлении указанных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)".

Также Минпромторгу России, Минфину России и Минэкономразвития России поручено внести до 19 июня проект постановления "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам на опережающие закупки федеральными органами исполнительной власти, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, автомобильной техники российского производства".