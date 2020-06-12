День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник

"В Южной Осетии, где большинство жителей являются гражданами России, День России отмечают как государственный праздник республики. С именем России народ Южной Осетии связывает спасение от национальной катастрофы в августе 2008 года, успехи на пути возрождения, свои надежды на лучшее будущее и судьбу своего Отечества", - говорится в поздравлении.