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День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник
2020-06-12T11:40
празднование дня россии — 2020
россия
анатолий бибилов
день россии
рсфср
владимир путин
южная осетия
общество
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празднование дня россии — 2020, россия, анатолий бибилов, день россии, рсфср, владимир путин, южная осетия, общество

День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник

11:40 12.06.2020
2031
© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 12 июн - РИА Новости. День России отмечают в Южной Осетии как государственный праздник, говорится в поздравлении главы Южной Осетии Анатолия Бибилова президенту РФ Владимиру Путину.
"В Южной Осетии, где большинство жителей являются гражданами России, День России отмечают как государственный праздник республики. С именем России народ Южной Осетии связывает спасение от национальной катастрофы в августе 2008 года, успехи на пути возрождения, свои надежды на лучшее будущее и судьбу своего Отечества", - говорится в поздравлении.
Стела на въезде в Донецк
Вчера, 11:19
ДНР впервые отмечает День России в статусе государственного праздника
По словам Бибилова, Южная Осетия всегда будет предпринимать все от нее зависящее для дальнейшего укрепления стратегического партнерства, сотрудничества и дружбы с Россией, которая всегда будет оставаться центром притяжения народа республики. "Многоуважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства, народа республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ Российской Федерации с национальным праздником – Днем России", - отмечается в поздравлении.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.
День России. Праздничный фотоальбом
© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер
1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

Города России. Санкт-Петербург
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном
3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане
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Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Закат на озере Байкал

Озеро Байкал
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Ростовский кремль в Ростове

Вид на Ростовский кремль
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Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

Мраморный каньон в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Карелии
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Целик / Перейти в фотобанк

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

Морской собор в Кронштадте
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Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

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© Фото : Антонида Новоселова

Кунгурская пещера в Пермском крае

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Кунгурская пещера в Пермском крае

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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

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Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля (в центре) и мечеть Кул Шариф с вертолетной площадки гостиницы Гранд Отель Казань
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Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

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© РИА Новости / Александр ВильфВантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
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Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
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Никитский монастырь в Переславле-Залесском
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Никитский монастырь в Переславле-Залесском
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края
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Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

Весточка от ушедшей цивилизации Русского Севера
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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1 из 15

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нер в республике Коми

© Flickr / UNDP in Europe and Central Asia
2 из 15

Смольный собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
3 из 15

Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном заповеднике на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 15

Дворец Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Итигэлова в Иволгинском дацане, Забайкальский край

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Закат на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Ростовский кремль в Ростове

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 15

Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
8 из 15

Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Целик
Перейти в фотобанк
9 из 15

Кунгурская пещера в Пермском крае

© Фото : Антонида Новоселова
10 из 15

Вид на Петропавловский собор, Спасскую башню Казанского Кремля и мечеть "Кул Шариф" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 15
Вантовый мост (Золотой мост) через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
12 из 15
Никитский монастырь в Переславле-Залесском
© Depositphotos / bbsferrari
13 из 15

Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо" на Аврориной скале мыса Ай-Тодор в Крыму

© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Вид на Чарские пески в Чарской долине Забайкальского края

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник на острове Кижи в Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Празднование Дня России — 2020РоссияАнатолий БибиловДень РоссииРСФСРВладимир ПутинЮжная ОсетияОбщество
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