Мединский рассказал об освобождении Киева Красной армией в июне 1920 года

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Освобождение Освобождение Киева Красной армией от польских оккупантов 100 лет назад поставило точку в череде многочисленных переворотов на территории Украины тех лет, и позволило одному из самых красивых городов Европы возродиться и перейти к созидательной жизни, заявил помощник президента России Владимир Мединский

В своей статье в "Российской газете" Мединский напомнил, что никто до польских захватчиков не громил Киев. "Польские войска отступили на Львов и Варшаву, оставив о себе недобрую память. Уходя из Киева, они взорвали три моста через Днепр, включая Николаевский цепной мост, определявший архитектурный облик "матери городов русских". Кроме мостов, поляки взорвали старинный дворец генерал-губернатора", - отметил помощник президента.

"Освобождение Красной Армией Киева в июне 1920 года поставило точку в череде бесконечных переворотов на территории Украины - город вошел в состав годом ранее провозглашенной в Харькове УССР, а в 1934 году вернул себе статус столицы Украины. Началась нормальная мирная созидательная жизнь. Один из самых красивых городов Европы возрождался", - написал Мединский.

Он также рассказал о причинах польско-советской войны 1919-1921 годов.

"Дело в том, что по итогам Первой мировой в принципе не была четко обозначена восточная граница вновь созданного (после более чем векового перерыва) независимого государства - Польши, - та самая, которая должна была разделять ее с бывшей метрополией - Россией", - отметил Мединский.

"Возглавивший правительство Польши Юзеф Пилсудский мечтал, как полагается, о "старых добрых временах", точнее о совсем уже старых временах - о возрождении Великой Польши "от моря до моря" в границах Речи Посполитой начала XVII века. То есть, как ни сложно в это сегодня поверить, - от Балтийского моря до Черного", - написал Мединский.

Весной 1919 года правительство Пилсудского при тотальной военной, политической и финансовой поддержке, как полагается, США, Англии и Франции "приступило к реализации этого фантастического плана", добавил помощник президента.

Польские войска вошли в Вильно (ныне - Вильнюс), а к августу получили контроль над всей территорией современной Белоруссии вместе с Минском и частью современной Литвы. "Кстати, поскольку именно Польша начала военные действия и выступила прямым формальным агрессором, войну правильнее называть польско-советской (а не наоборот, как это по странному стечению обстоятельств было принято в советской исторической литературе)", - подчеркнул Мединский.

В апреле 1920 года Пилсудский заключил военный договор с "разваливающимся на глазах" украинским националистическим режимом Симона Петлюры, напомнил Мединский.

"Кстати, героизацией Симона Петлюры в современной Украине никого не удивишь. Ему там ставят памятники, открывают памятные доски, называют улицы в его честь", - отметил помощник президента РФ. Но "прославился" и запомнился Петлюра своим антисемитизмом, напомнил помощник президента. "Жертвами петлюровских погромов во имя "Украины для украинцев", по самым скромным подсчетам, стали 50 тысяч евреев", - добавил Мединский.

В обмен за помощь Петлюре в восстановлении власти в Киеве Польша получала "на вечные времена" земли Западной Украины, напомнил Мединский. "Наступление польских войск по всей протяженности советской границы, захват ими Киева - все это выглядело исключительно опасно для молодого Советского государства, только-только разбившего основные армии Колчака в Сибири и Деникина на юге России", - добавил он.