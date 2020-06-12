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Мединский рассказал об освобождении Киева Красной армией в июне 1920 года
2020-06-12T11:41
владимир мединский
украина
в мире
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владимир мединский, украина, в мире

Мединский рассказал об освобождении Киева Красной армией в июне 1920 года

11:38 12.06.2020 (обновлено: 11:41 12.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Освобождение Киева Красной армией от польских оккупантов 100 лет назад поставило точку в череде многочисленных переворотов на территории Украины тех лет, и позволило одному из самых красивых городов Европы возродиться и перейти к созидательной жизни, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
В своей статье в "Российской газете" Мединский напомнил, что никто до польских захватчиков не громил Киев. "Польские войска отступили на Львов и Варшаву, оставив о себе недобрую память. Уходя из Киева, они взорвали три моста через Днепр, включая Николаевский цепной мост, определявший архитектурный облик "матери городов русских". Кроме мостов, поляки взорвали старинный дворец генерал-губернатора", - отметил помощник президента.
"Освобождение Красной Армией Киева в июне 1920 года поставило точку в череде бесконечных переворотов на территории Украины - город вошел в состав годом ранее провозглашенной в Харькове УССР, а в 1934 году вернул себе статус столицы Украины. Началась нормальная мирная созидательная жизнь. Один из самых красивых городов Европы возрождался", - написал Мединский.
Он также рассказал о причинах польско-советской войны 1919-1921 годов.
"Дело в том, что по итогам Первой мировой в принципе не была четко обозначена восточная граница вновь созданного (после более чем векового перерыва) независимого государства - Польши, - та самая, которая должна была разделять ее с бывшей метрополией - Россией", - отметил Мединский.
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"Возглавивший правительство Польши Юзеф Пилсудский мечтал, как полагается, о "старых добрых временах", точнее о совсем уже старых временах - о возрождении Великой Польши "от моря до моря" в границах Речи Посполитой начала XVII века. То есть, как ни сложно в это сегодня поверить, - от Балтийского моря до Черного", - написал Мединский.
Весной 1919 года правительство Пилсудского при тотальной военной, политической и финансовой поддержке, как полагается, США, Англии и Франции "приступило к реализации этого фантастического плана", добавил помощник президента.
Польские войска вошли в Вильно (ныне - Вильнюс), а к августу получили контроль над всей территорией современной Белоруссии вместе с Минском и частью современной Литвы. "Кстати, поскольку именно Польша начала военные действия и выступила прямым формальным агрессором, войну правильнее называть польско-советской (а не наоборот, как это по странному стечению обстоятельств было принято в советской исторической литературе)", - подчеркнул Мединский.
В апреле 1920 года Пилсудский заключил военный договор с "разваливающимся на глазах" украинским националистическим режимом Симона Петлюры, напомнил Мединский.
"Кстати, героизацией Симона Петлюры в современной Украине никого не удивишь. Ему там ставят памятники, открывают памятные доски, называют улицы в его честь", - отметил помощник президента РФ. Но "прославился" и запомнился Петлюра своим антисемитизмом, напомнил помощник президента. "Жертвами петлюровских погромов во имя "Украины для украинцев", по самым скромным подсчетам, стали 50 тысяч евреев", - добавил Мединский.
В обмен за помощь Петлюре в восстановлении власти в Киеве Польша получала "на вечные времена" земли Западной Украины, напомнил Мединский. "Наступление польских войск по всей протяженности советской границы, захват ими Киева - все это выглядело исключительно опасно для молодого Советского государства, только-только разбившего основные армии Колчака в Сибири и Деникина на юге России", - добавил он.
Силы Красной Армии были отмобилизованы, перегруппированы и уже в середине мая 1920 года началось масштабное контрнаступление, которое сопровождалось и освобождением Киева.
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Владимир МединскийУкраинаВ мире
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