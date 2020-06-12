В Госдуму внесли законопроект о согласовании госзакупок

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сенатор Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект об утверждении правительством РФ категорий товаров, закупка которых для государственных и муниципальных нужд подлежит согласованию с правкомиссией по импортозамещению, следует из базы данных нижней палаты парламента.

До такого согласования госзаказчики будут не вправе осуществлять закупку товаров, не соответствующих критериям их отнесения к товару отечественного производства. Эти изменения вносятся в закон о контрактной системе (44-ФЗ). В случае принятия они вступят в силу с 1 сентября.

"Положения законопроекта направлены не только на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе выпускающих высокотехнологичную продукцию, но и на противодействие (профилактику) коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок", - поясняют авторы инициативы.

Сейчас закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц" обязывает госкорпорации, госкомпании, субъектов естественных монополий и некоторых других организаций согласовывать характеристики продукции с правкомиссией по импортозамещению. "Вместе с тем отсутствуют полномочия по согласованию характеристик продукции, закупаемой для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - напоминают разработчики.

Они обращают внимание, что сейчас 44-ФЗ и принятые в его развитие подзаконные акты "содержат лазейки" для недобросовестных заказчиков по закупке любой иностранной продукции". Например, госзаказчики могут включать в технические задания редкие или избыточные характеристики иностранной продукции, при которых возможна поставка только иностранных высокотехнологичных товаров. Действующие правила описания закупаемых товаров также позволяют по усмотрению заказчиков применять допхарактеристики иностранной продукции.