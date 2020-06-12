https://ria.ru/20200612/1572842675.html
В Москве еще 2255 пациентов вылечились от COVID-19
2020-06-12T09:23
2020-06-12T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
, таким образом, количество выздоровевших пациентов превысило 118 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2255 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек" - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.