В Тамбовской области коронавирус за сутки нашли у четырех детей

ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости. Четыре мальчика в возрасте от шести до 16 лет оказались среди 66 новых пациентов с коронавирусом в Четыре мальчика в возрасте от шести до 16 лет оказались среди 66 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выросло до 3770, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Из 66 подтверждённых: 26 мужчин, 36 женщин, 4 детей (мальчики 6, 7, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 66 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3770, из них 1344 - без клинических проявлений.

Выздоровели 1805, из которых 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

Умерли 14 пациентов.

На госпитализации в настоящий момент находятся 425 человек, из них диагноз "пневмония" у 373 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4256, из них заболевших - 1525.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.