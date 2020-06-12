https://ria.ru/20200612/1572842401.html
В Тамбовской области коронавирус за сутки нашли у четырех детей
2020-06-12T09:16
2020-06-12T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 12 июн - РИА Новости.
Четыре мальчика в возрасте от шести до 16 лет оказались среди 66 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области
, общее число выросло до 3770, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Из 66 подтверждённых: 26 мужчин, 36 женщин, 4 детей (мальчики 6, 7, 8, 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Прибывших из других регионов нет, 66 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3770, из них 1344 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1805, из которых 860 выписаны из стационара, 945 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
На госпитализации в настоящий момент находятся 425 человек, из них диагноз "пневмония" у 373 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4256, из них заболевших - 1525.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.