https://ria.ru/20200612/1572842266.html
Глава ПМР поздравил приднестровцев с Днем России
2020-06-12T09:11
2020-06-12T09:38
празднование дня россии — 2020
вадим красносельский
день россии
приднестровская молдавская республика
в мире
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празднование дня россии — 2020, вадим красносельский, день россии, приднестровская молдавская республика, в мире
ТИРАСПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики
(ПМР) Вадим Красносельский
в поздравлении с Днем России отметил, что праздник объединяет приднестровцев и россиян, является нерушимой скрепой общего прошлого, настоящего и будущего, сообщила в пятницу пресс-служба приднестровского лидера.
День России отмечается 12 июня.
"Приднестровцы считают себя частью Русского мира, частью Великой России. Ни на шаг мы не отступаем от результатов референдума 2006 года, на котором проголосовали за вхождение в состав России. Наше государство проводит последовательный курс на сближение и дальнейшую интеграцию с Российской Федерацией", - говорится в поздравлении главы Приднестровья.
Красносельский выразил убеждение, что потенциал для дальнейшего продуктивного сотрудничества между ПМР и РФ необходимо развивать с учетом интересов каждой из сторон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.